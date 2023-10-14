Paris'teki Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilerek kapatıldı.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE KAPILAR KAPATILDI

Paris'teki Louvre Müzesince X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, müzenin güvenlik gerekçesiyle bugün kapılarını kapattığı bildirildi. Açıklamada, müzeye ziyarette bulunmak için rezervasyon yaptıranların bilet ücretinin iade edileceği belirtildi.

15 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Louvre Müzesi, bomba ihbarı mesajlarının ardından tahliye edilerek ziyarete kapatıldı. 15 bin kişinin tahliye edildiği müzede, emniyet güçlerinin aramaları devam ediyor.

"YAZILI BİR MESAJ ALDIK"

AFP'ye konuşan müze yetkililerinden Marion Benaiteau"Müze ve ziyaretçiler için risk oluşturabilecek yazılı bir mesaj aldık" dedi. Mesaj üzerine, müzenin tahliye edilmesine ve bugünlük kapatılmasına karar verildi.

MAKSİMUM GÜVENLİK ALARMI İLAN ETTİLER

Öte yandan Fransa'da yakın bir terör saldırısı tehdidi endişesiyle maksimum güvenlik alarmı ilan edilmişti. Fransa hükümeti tarafından yapılan uyarıda, "Saldırı acil durumu! Yakın bir terör eylemi tehdidi durumunda veya bir saldırının hemen ardından dikkatli olun." ifadelerine yer verildi.