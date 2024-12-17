Pasifik\'teki Vanuatu\'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Dünya

Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Pasifik adası Vanuatu kenti açıklarında 7.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve tsunami uyarısı yapıldığını bildirdi.

Deprem yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedildi ve Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın sadece 30 kilometre batısında meydana geldi.

BİR METREYE YAKLAŞAN DALGALAR OLUŞABİLİR

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Vanuatu kıyı şeridinin bazı kısımlarında bir metreye yaklaşan dalgaların oluşabileceği uyarısında bulundu.

SOKAKLAR CANSIZ BEDENLERLE DOLDU

Öte yandan depreme ilişkin "son dakika" bilgisi geçen çok sayıda haber ajansı, sarsıntının ardından sokaklardan çok sayıda cansız beden toplandığını geçti.

"KÖPRÜLER ÇÖKTÜ, BİNALAR CİDDİ HASAR GÖRDÜ"

Bir görgü tanığı depremin köprülerin çökmesine, heyelanların tetiklenmesine ve binaların ciddi şekilde hasar görmesine neden olduğunu söyledi. Öte yandan ülkedeki ABD ve Fransız büyükelçiliklerinin bulunduğu binaların da yıkıldığı görüntüler servis edildi.