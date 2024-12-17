Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Dünya

Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem

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Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden sonra halka tsunami uyarısı yapılarak "Güvenli bölgelere gidin" denildi. Öte yandan ajanslar depremin ardından sokaklardan çok sayıda cansız beden toplandığını geçti.

17.12.2024 07:05  Güncelleme: 07:41
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Pasifik adası Vanuatu kenti açıklarında 7.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve tsunami uyarısı yapıldığını bildirdi.

Deprem yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedildi ve Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın sadece 30 kilometre batısında meydana geldi.

BİR METREYE YAKLAŞAN DALGALAR OLUŞABİLİR

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Vanuatu kıyı şeridinin bazı kısımlarında bir metreye yaklaşan dalgaların oluşabileceği uyarısında bulundu.

SOKAKLAR CANSIZ BEDENLERLE DOLDU

Öte yandan depreme ilişkin "son dakika" bilgisi geçen çok sayıda haber ajansı, sarsıntının ardından sokaklardan çok sayıda cansız beden toplandığını geçti.

"KÖPRÜLER ÇÖKTÜ, BİNALAR CİDDİ HASAR GÖRDÜ"

Bir görgü tanığı depremin köprülerin çökmesine, heyelanların tetiklenmesine ve binaların ciddi şekilde hasar görmesine neden olduğunu söyledi. Öte yandan ülkedeki ABD ve Fransız büyükelçiliklerinin bulunduğu binaların da yıkıldığı görüntüler servis edildi.

Pasifik\'teki Vanuatu\'da 7.3 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Dünya Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Osman Kaan:
    Kısa sürmüş, k.marasta depreme yakalanan birisi olarak söylüyorum 1.5 dk dan fazla sürdü. Yer ayaklarımızın altından kaydi 32 2 Yanıtla
  • mehmet kaynar:
    İŞTE TAM BÖYLE OLDU VİDEO NUN İLK BAŞINDAKİ HARAKET GİBİ MARAŞ DEPREMİ YANLIZCA NET 90 SANİYE SÜRDÜ BU ZAMAN ÇOK UZUN OLDU. 15 0 Yanıtla
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