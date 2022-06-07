Pegasus: İspanya mahkemesi casus yazılımı geliştiren İsrail şirketinin CEO'sunun ifadesini almak istiyor - Son Dakika
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Pegasus: İspanya mahkemesi casus yazılımı geliştiren İsrail şirketinin CEO'sunun ifadesini almak istiyor

07.06.2022 14:13
Pegasus: İspanya mahkemesi casus yazılımı geliştiren İsrail şirketinin CEO'sunun ifadesini almak istiyor

İspanya'da bir mahkeme İsrailli yazılım şirketi NSO Group'un üst düzey bir yetkilisini İspanyol politikacılar hakkında casusluk yapıldığı iddiasıyla açılan davada ifade vermeye çağırdı.

İspanya'da bir mahkeme, İsrail merkezli yazılım şirketi NSO Group'un CEO'su Shalev Hulio'yu, ülkede siyasetçiler hakkında casusluk yapıldığı iddiasıyla açılan davada ifade vermeye çağırdı.

Davaya bakan İspanyol yargıç Jose Luis Calama'nın Hulio'yla görüşmek için İsrail'e gideceği açıklandı.

Hulio'nun ifade vermeyi kabul edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

Davada, NGO Group'un geliştirdiği Pegasus isimli yazılımın İspanyol politikacıların faaliyetlerini izlemek için kullanıldığı öne sürülüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Pegasus yazılımıyla ülkedeki üst düzey siyasetçilerin telefonlarının dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından istihbarat servisini daha sıkı denetlemeyi vadetmişti.

'Mafya liderinin izi sürüldü'

Öte yandan Hollanda'da yayımlanan bir haberde, Hollanda gizli servisinin ülkedeki en çok aranan uyuşturucu taciri de dahil olmak üzere kimi hedefleri izlemek amacıyla Pegasus yazılımını kullandığı iddia edildi.

Volkskrant gazetesindeki habere göre, AIVD gizli polisi 2019 yılında İsrailli NGO Group'tan Pegasus yazılımını satın alarak kaçak durumdaki mafya lideri Ridouan Taghi'nin izini sürdü.

Pegasus yazılımı bir telefonun kamerasını ya da mikrofonunu çalışır hale getirebiliyor ve telefondaki verilere ulaşmayı başarıyor.

Yazılım, Temmuz 2021'de bazı ülkelerin muhaliflerini denetlemek için kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından büyük tartışma yaratmıştı.

Volskrant, dört ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde, AIVD'nin görev tanımında yer almamasına karşın gizli servisin Taghi'nin bulunmasında Hollanda polisine destek verdiği belirtiliyor.

Ridouan Taghi 2019 yılında Dubai'de yakalanmıştı. Taghi ve örgütüne bağlı 16 kişi cinayet de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla yargılanıyorlar.

NSO Group yetkilileri, geliştirdikleri teknolojinin dünya genelindeki istihbarat örgütleri tarafından terör saldırılarını önlemek için kullanıldığını söylüyor.

Pegasus yazılımının bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler, özellikle de Macaristan ve Polonya tarafından nasıl kullanıldığını araştırmak üzere, Mart ayında Avrupa Parlamentosu'nda bir komisyon kurulmuştu.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Pegasus: İspanya mahkemesi casus yazılımı geliştiren İsrail şirketinin CEO'sunun ifadesini almak istiyor - Son Dakika

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