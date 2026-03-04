Pehlevi\'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

İran'ın devrik şahının oğlu Rıza Pehlevi, Rus şakacılar Vovan ve Lexus'un hazırladığı bir tuzağa düştü. Kendilerini Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in temsilcileri olarak tanıtan şakacılarla video konferans yapan Pehlevi, karşısındaki kişinin sahte bıyık takıp kendisini "Adolf" olarak tanıtmasını yadırgamadan görüşmeyi sürdürdü.

ABD VE İSRAİL'İN SALDIRILARINI DESTEKLEDİ

Görüşme sırasında sahte Alman yetkilinin, ABD ve İsrail ile birlikte İran'ı bombalayacaklarını söylemesi üzerine Pehlevi'nin bu durumu memnuniyetle karşılaması dikkat çekti.

Pehlevi, Batılı güçlerin İran'a karşı yürüteceği bir "haçlı seferinde" yalnız olmamalarının stratejik açıdan çok önemli olduğunu savundu. Kendi ülkesine yönelik askeri operasyon ve bombalama planlarına destek veren bu ifadeleri, sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Görüntülerin yayılmasının ardından Pehlevi, hem ciddiyetsizlikle hem de dış güçlerin müdahalesini savunmakla eleştirilerek alay konusu oldu.