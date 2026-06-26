Pekin\'de Uçak Gökdelene Çarptı

ÇİN'in başkenti Pekin'de küçük bir uçağın 109 katlı gökdelene çarptığı bildirildi.

Çin'in başkenti Pekin'de, küçük bir uçak bugün öğleden sonra kentin en yüksek binası olan 109 katlı 'CITIC Tower'a çarptı. Kentin simge yapılarından olan ve 'China Zun' adıyla da bilinen gökdelenin çevresinin güvenlik çemberine alındığı belirtildi. Yetkililer, binadaki kişilerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini açıklayarak, bölgeye itfaiye aracı, polis ekibi ve ambulansların sevk edildiğini aktardı.