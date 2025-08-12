ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Allegheny County bölgesi yakınlarındaki bir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.
Yetkililer, bölgede yaşayanlara yangının tetiklediği hava kirliliği nedeniyle pencere ve kapılarını kapalı tutmaları çağrısında bulundu.
Son Dakika › Dünya › Pensilvanya'da Çelik Fabrikasında Patlama - Son Dakika
