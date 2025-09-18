Pensilvanya\'da Silahlı Saldırı: 3 Polis Hayatını Kaybetti

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi.

Pensilvanya eyaletindeki York County bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin ağır yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saldırının bir soruşturmayı takip etmek amacıyla kırsal bir bölgeye giden polislere ateş açılması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği, yaralanan 2 polisin ise yakınlardaki hastanede tedavi altında olduğu ve durumlarının kritik olduğu kaydedildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olaya ilişkin açıklamasında, " Pennsylvania'nın York County bölgesinde meydana gelen trajik saldırıyı takip ediyoruz. Kurumlar arası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve yeni bilgiler elde edilir edilmez bunları paylaşacağız. Hayatını kaybedenler ve aileleri için dua ediyoruz. Bu şiddet durmalıdır" ifadelerini kullandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ise "Meydana gelen trajik silahlı saldırının ardından, York County bölgesinde yerel ve eyalet ortaklarımıza yardım sağlamak üzere görev başındayız" açıklamasında bulundu.