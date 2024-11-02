Pentagon\'dan Orta Doğu\'ya Ek Askeri Güç

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PENTAGON, Orta Doğu'da savaş ve uzun menzilli saldırı bombardıman uçakları dahil ek askeri güç konuşlandıracağını duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD'nin Orta Doğu'daki güçlerini korumak, İsrail'i savunmak, 'caydırma ve diplomasi yoluyla gerginliğin azaltılması' amacıyla taahhütlerini yerine getirmek üzere bölgede ek balistik füze savunma muhripleri, savaş ve tanker uçakları filosu ile ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçaklarının konuşlandırılacağını belirtti. Açıklamada ayrıca, 'ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İran'ın, ortaklarının veya vekillerinin bölgedeki Amerikan personelini veya çıkarlarını hedef alması halinde ABD'nin halkını korumak için gerekli her türlü önlemi alacağı' ifade edildi.