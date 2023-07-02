Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun eşcinsel binbaşısı sosyal medyanın diline düştü

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) resmi Twitter hesabı hesabı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görevli eşcinsel Binbaşı Rachel Jones'ı paylaştı. Bu durum sosyal medyadaki kullanıcıların diline düştü.
Bakanlığın paylaşımında "Binbaşı Rachel Jones, transseksüel bir kadın olduktan sonra teselli buldu. Depresyon ve intihar düşünceleriyle mücadele etmekten özgünlüğü kucaklamaya uzanan yolculuğu hepimize ilham veriyor" ifadelerine yer verildi.
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