Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun eşcinsel binbaşısı sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika
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Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun eşcinsel binbaşısı sosyal medyanın diline düştü

02.07.2023 18:59

ABD Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı, ABD ordusunda görev yapan eşcinsel Binbaşı Rachel Jones'ı paylaştı. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının diline düşerek espri malzemesi oldu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) resmi Twitter hesabı hesabı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görevli eşcinsel Binbaşı Rachel Jones'ı paylaştı. Bu durum sosyal medyadaki kullanıcıların diline düştü.

Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun eşcinsel komutan sosyal medyanın diline düştü

BAKANLIĞIN PAYLAŞIMI

Bakanlığın paylaşımında "Binbaşı Rachel Jones, transseksüel bir kadın olduktan sonra teselli buldu. Depresyon ve intihar düşünceleriyle mücadele etmekten özgünlüğü kucaklamaya uzanan yolculuğu hepimize ilham veriyor" ifadelerine yer verildi.

Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun eşcinsel binbaşısı sosyal medyanın diline düştü

İste sosyal medyadan bazı yorumlar:

Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun eşcinsel binbaşısı sosyal medyanın diline düştü
Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun eşcinsel binbaşısı sosyal medyanın diline düştü
Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun eşcinsel binbaşısı sosyal medyanın diline düştü
Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun eşcinsel binbaşısı sosyal medyanın diline düştü
Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun eşcinsel binbaşısı sosyal medyanın diline düştü
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LGBT, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun eşcinsel binbaşısı sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun eşcinsel binbaşısı sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika
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