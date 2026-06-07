Peru\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi

PERU'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanacak.

Güney Amerika ülkesi Peru'da halk, ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere bugün sandık başına gidiyor. 2026-2031 döneminde görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçimde 12 Nisan'daki ilk turda en fazla oyu alan sağcı aday Keiko Fujimori ile ikinci sırada yer alan solcu aday Roberto Sanchez yarışacak.