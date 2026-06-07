PERU'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanacak.
Güney Amerika ülkesi Peru'da halk, ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere bugün sandık başına gidiyor. 2026-2031 döneminde görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçimde 12 Nisan'daki ilk turda en fazla oyu alan sağcı aday Keiko Fujimori ile ikinci sırada yer alan solcu aday Roberto Sanchez yarışacak.
Son Dakika › Dünya › Peru'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?