Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler - Son Dakika
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Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler

07.06.2026 10:36
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi başladı. Saatlerin 10.00'u göstermesiyle birlikte Fenerbahçe kongre üyeleri sandıklara adeta hücum etti.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi start verdi. 

SANDIKLARA HÜCUM ETTİLER

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi. Saatlerin 10.00'u göstermesiyle birlikte Fenerbahçe kongre üyeleri sandıklara adeta hücum etti. Kalabalık grupların koşa koşa oylarını kullanacakları sandık numaralarına gittiği görüldü.

Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler

BEYAZ PUSULA SAFİ, SARI PUSULA YILDIRIM

Genel Kurulda 44 bin 741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunurken, toplam 45 sandıkta oy kullanılacak. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım sarı, Hakan Safi ise beyaz pusulayla yer alacak.

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Hakan Safi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aykut koçak aykut koçak:
    allah bu insanlara akıl fikir versin namaz kıl desen bin türlü mazeret uydururlar 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler - Son Dakika
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