Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu\'nda oy verme işlemi başladı
07.06.2026 10:04
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı. Genel Kurulda 44 bin 741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım sarı, Hakan Safi ise beyaz pusulayla yer aldı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi başladı.

FENERBAHÇE YENİ BAŞKANINI SEÇİYOR

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılıyor. İki gün süren toplantının ilk gününde dün yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunarak kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Kongrenin ikinci gününde ise oy verme işlemine geçildi. Stadyumun bitişiğinde bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı

BEYAZ PUSULA SAFİ, SARI PUSULA YILDIRIM

Genel Kurulda 44 bin 741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunurken, toplam 45 sandıkta oy kullanılacak. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım sarı, Hakan Safi ise beyaz pusulayla yer alacak.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı

ADAYLARIN LİSTESİ

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu:

  • Barış Göktürk
  • Mahmut Nedim Uslu
  • Nihat Özbağı
  • Mustafa Çağlar
  • Ahmet Önder Fırat
  • Cihan Kamer
  • Fatih Öztürk
  • Batuhan Özdemir
  • Tanju Kaya
  • Murat İman
  • Özgür Peker
  • Yusuf Buğra Tanık
  • Mehmet Aydın
  • Mehmet Selim Kosif

Hakan Safi'nin yönetim kurulu:

  • Ali Aytemiz
  • Metin Doğan
  • Agah Ruşen Çetin
  • Metin Sipahioğlu
  • Dağlarca Çağlar
  • Rahmi Mertay Türk
  • Mustafa Ömer Topbaş
  • Özgür Özaktaç
  • Mehmet Atakan Altınbaş
  • Orhan Turan
  • Selahattin Süleymanoğlu
  • Ogün Doğan
  • Şanser Özyıldırım
  • Taha Gökberk Doğan

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı - Son Dakika

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