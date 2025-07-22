Peskov: Müzakerelerden Mucizevi Sonuç Beklenmemeli

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelerine ilişkin, "Müzakerelerden mucizevi sonuçlar beklemek için bir neden yok" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi. Ukrayna ile bu hafta İstanbul'da düzenlemesi beklenen üçüncü tur müzakerelerindeki hedeflerine ilişkin olarak, "Ukrayna krizinin çözümü o kadar karmaşık ki, esir asker ve cenaze değişimi gibi anlaşmalar bile bir başarı sayılır. Bu yüzden müzakerelerden mucizevi sonuçlar beklemek için bir neden yok. Şu anki koşullarda bu pek olası görünmüyor. Biz kendi çıkarlarımızı korumayı ve en başından beri belirlediğimiz hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle krizin çözümüne dair bir zaman tahmini veremem. Bu, birçok değişkene bağlı. Şu anda yaptığımız tüm öngörüler yanlış çıkabilir" dedi.

Peskov, "Ukrayna ile müzakerelerin bu hafta gerçekleştirileceğini umuyoruz. Bu konuda hazır olduğumuzda sizleri bilgilendireceğiz. Müzakere konuları oldukça karmaşık. Diğer konuların yanı sıra, birbirimize sunduğumuz memorandum taslaklarını görüşmemiz gerekiyor. Bu yüzden üst düzey bir görüşmenin gerçekleşme ihtimalini konuşmadan önce çok çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.