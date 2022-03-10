Petrol fiyatları Birleşik Arap Emirlikleri'nin arzın artırılacağı açıklamasıyla düştü - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Petrol fiyatları Birleşik Arap Emirlikleri'nin arzın artırılacağı açıklamasıyla düştü

10.03.2022 07:59
Petrol fiyatları Birleşik Arap Emirlikleri'nin arzın artırılacağı açıklamasıyla düştü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretim artırmayı desteklemesi sonrası petrol fiyatları düştü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretim artırmayı desteklemesi sonrası petrol fiyatları düştü.

BAE'nin destek açıklamasının hemen sonrasında Brent petroldeki düşüş yüzde 17'ye kadar ulaştı.

Brent petrol, Rusya kaynaklarına ambargo endişesiyle 140 dolara yaklaşmıştı.

Yükselen fiyatlar, dünya çapında haneleri de mali açıdan etkiliyor.

Başkan Biden ve diğer bazı dünya liderleri, haneleri etkileyen fiyat baskısına karşı önlem alma sözü verdi.

ABD'li yetkililer, petrol arzını artırmak için, üretici ülkelerle görüşmeler yürütüyor.

BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Al Otaiba, üretim artırmayı desteklediklerini duyurdu ve diğer OPEC üyesi ülkelere de çağrı yaptı.

Enerji fiyatları, salgın nedeniyle talepte yaşanan azalma sonrası, son bir sene içinde talebin artması ile yükseliyordu.

Bu artış Ukrayna işgalinin hemen sonrası büyük bir sıçramaya dönüştü.

İşgalin başladığı 24 Şubat sonrası 7 Mart günü toplam artış yüzde 30'u aştı ve petrol fiyatı 139 doları gördü.

Fiyatlar yapılan görüşmeler sonrası yüzde 12 düşüşle 112 dolar seviyesine çekilmiş durumda.

ABD ve Kanada Rus petrollerine ambargo uyguluyor. İngiltere de yıl sonuna kadar Rus petrolünü tamamen bırakmayı hedefliyor.

Bu yeni durum karşısında, fiyatların dengede tutulabilmesi için Uluslararası Enerji Ajansı da, 60 milyon varillik stratejik ulusal rezervlerin serbest bırakılmasını onayladı.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "Eğer ihtiyaç olursa, pazara daha fazla petrol verebileceklerini" söyledi.

YORUMLAR
500
Birleşik Arap Emirlikleri'nden petrol üretiminde artışa destek Birleşik Arap Emirlikleri'nden petrol üretiminde artışa destek İngiltere yılsonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı olarak durduracak İngiltere yılsonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı olarak durduracak

Birleşik Arap Emirlikleri, Petrol, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Petrol fiyatları Birleşik Arap Emirlikleri'nin arzın artırılacağı açıklamasıyla düştü - Son Dakika

BBC

Son Dakika
07:56 10 Mart 2022 Perşembe günü hava durumu nasıl olacak: Bütün yurtta kar var, İstanbul bembeyaz!
07:36 Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş
07:32 Benzema, tarih yazdı! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek finale yükseldi
01:05 Ayrılmak istedi, nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü! Annesi ise kızını korumak isterken ağır yaralandı
01:00 Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 08:06:53. #1.12#
SON DAKİKA: Petrol fiyatları Birleşik Arap Emirlikleri'nin arzın artırılacağı açıklamasıyla düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement