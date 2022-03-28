Petrol fiyatları, Şangay'daki kapsamlı koronavirüs kısıtlamaları sonrası düştü - Son Dakika
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BBC

Petrol fiyatları, Şangay'daki kapsamlı koronavirüs kısıtlamaları sonrası düştü

28.03.2022 14:46
Petrol fiyatları, Şangay'daki kapsamlı koronavirüs kısıtlamaları sonrası düştü

Çin, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana en kapsamlı kısıtmaları bugün Şangay kentinde uygulamaya başladı.

Çin, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana en kapsamlı kısıtmaları bugün Şangay kentinde uygulamaya başladı. Kentin kentinin doğu yakası 1 Nisan'a dek karantinaya girdi, batı yakası ise 1-5 Nisan arası karantinaya girecek. Çin'in Şangay ile ilgili kararı sonrası talebin azalacağına yönelik kaygılar nedeniyle petrol fiyatları düştü.

Brent petrolün varil fiyatı 4,5 dolardan fazla düşerek 115,80 dolara geriledi.

Buna rağmen petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası yaşanan artış nedeniyle geçen yıla kıyasla yüzde 80 artmış durumda.

SPI Varlık Yönetimi Yönetici Ortağı Stephen Innes, yatırımcıların Çin'in "sıfır Covid" politikasının etkilerinden endişelendiğini, bunun petrol fiyatlarında etkili olduğunu söyledi.

Innes, tedarik zincirlerindeki hareketliliğin ve talepteki düşüşün devamını beklediklerini belirterek, "Bu sadece buzdağının görünen ucu olabilir" dedi.

Önemli bir finans ve imalat merkezi

25 milyon nüfuslu Şangay, önemli bir finans ve imalat merkezi.

Kentte koronavirüs vakaları yaklaşık bir aydır artıyor. Yetkililer ise ekonomik istikrarsızlık yaratabileceği endişesiyle kentte kısıtlamalara gidilmesine uzun süre direnmişti.

İki aşamalı uygulanacak ve dokuz gün sürecek kısıtlamalar süresince şehirde toplu koronavirüs testleri yapılmaya devam edilecek.

Kısıtlamaların iki aşamada uygulanmasının amacı ise şehrin yarısının açık tutularak ekonomik zararın en aza indirilmesinin hedeflenmesi.

Şangay'da dokuz gün boyunca toplu taşıma araçları çalışmayacak, şirketler ve fabrikalar ise faaliyetlerini durduracak ya da çalışanlarının uzaktan çalışmalarını isteyecek.

Şangay'daki Disney Tatil Köyü de geçen hafta Çin'deki "pandemi koşullarını" gerekçe göstererek tesisi kapatacağını açıklamıştı.

Petrol fiyatları, Şangay'daki kapsamlı koronavirüs kısıtlamaları sonrası düştü
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Son Dakika Dünya Petrol fiyatları, Şangay'daki kapsamlı koronavirüs kısıtlamaları sonrası düştü - Son Dakika

BBC

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