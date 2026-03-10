Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar - Son Dakika
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar

Pezeşkiyan\'dan Trump\'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
10.03.2026 18:32
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Savaş büyük ölçüde bitti" açıklamasının yankıları sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Pezeşkiyan, "İran, en az 6000 yıllık bir medeniyetin mirasçısıdır. İran'ı yok etme hayaline kapılanlar, tarihten hiç ders çıkarmamışlar. Saldırganlar gelip geçmiştir; İran ise ayakta kalmıştır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran'ı yok etme hayaline kapılanlar, tarihten hiç ders çıkarmamışlar" dedi.

PEZEŞKİYAN: İRAN HEP AYAKTA KALMIŞTIR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, "İran, en az 6000 yıllık bir medeniyetin mirasçısıdır. Tarihin zorlu sınavlarından geçerek, hiçbir güç bu tarihi ismi silmeyi başaramamıştır. İran'ı yok etme hayaline kapılanlar, tarihten hiç hiç ders çıkarmamışlar. Saldırganlar gelip geçmiştir; İran ise ayakta kalmıştır" dedi.

TRUMP "SAVAŞ BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ" DEMİŞTİ

Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada ise Orta Doğu'daki çatışmaların büyük ölçüde sona erdiğini söylemişti. Ancak İran'a yönelik yeni tehdidi, bölgede gerilimin tamamen düşmediğini ve taraflar arasındaki askeri risklerin sürdüğünü gösterdi.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanabilecek olası bir gerilim, yalnızca bölgesel güvenliği değil küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyebilecek gelişmeler arasında görülüyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika Dünya Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar - Son Dakika

SON DAKİKA: Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar - Son Dakika
