Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Pezeşkiyan, Modi\'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
13.03.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sarıldığı görüntülerle gündeme gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Hint gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmesini talep etti. Pezeşkiyan bu talebi düşünmeden reddetti.

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik ilk saldırısı ve Tahran yönetiminin bölgedeki neredeyse tüm ülkeleri vurmasıyla başlayan savaş yeni bir boyuta taşındı. İlk günlerde özellikle balistik füzeler, Kamikaze İHA'lar ve çok yoğun hava saldırıları başroldeydi. Ancak İran'ın "Hürmüz Boğazı'ndan geçen her gemiyi vuracağız" açıklamasıyla başlayan yeni süreç savaşın seyrini de değiştirdi.

ETKİSİ TÜM DÜNYAYI SARSABİLİR

Geldiğimiz noktada savaş sadece bölgesel bir krizle sınırlı kalmayıp, etkisi tüm dünyayı sarsacak ekonomik sonuçlar doğurabilecek bir yöne savruluyor. Çünkü İran'ın geçişlere izin vermediği Hürmüz Boğazı küresel enerji denkleminin şah damarlarından biri. Buradan LNG ya da petrol yüklü tankerlerin geçememesi ciddi sonuçlar doğuruyor.

Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

MODİ'DEN "İZİN VERİN" TALEBİ

Hal böyleyken; Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sarıldığı günlerde gündeme gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Hint gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmesini talep etti.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Modi'nin talebi İran yönetimine diplomatik kanallar aracılığıyla iletildi. Ancak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bu talebi değerlendirmeden reddetti.

Uluslararası İlişkiler, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti - Son Dakika

Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

15:04
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran’ın Dünya Kupası’na katılımını engelleyemez
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:18:33. #7.12#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.