PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın - Son Dakika
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PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu'dan yanıt geldi. Karasu, ''PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacak mı?'' tartışmalarına ilişkin, ''Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın'' yanıtını verdi.

04.03.2025 23:49
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DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmelerin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan açıklama geldi. Öcalan, geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı. Çağrıdan sonra PKK ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA PKK'DAN YANIT

Sürecin nasıl devam edeceği merak edilirken, PKK'dan şu ana kadar ki en net yanıt geldi. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, silahlı mücadeleyi sonlandıracaklarını söyledi. "Terör örgütü PKK Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacak mı?" sorusuna Karasu şu yanıtı verdi: "PKK bir önderlik hareketidir. PKK'nın politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bu açıdan önderlik bu hareketin ne yapacağını ne edeceğini belirler. Biz bir bütün olarak bu hareketi, mücadeleyi temsil edemeyiz. Ama önderlik bir bütün olarak bu hareketi temsil etmeyi ifade ediyor.

PKK elebaşı Murat Karasu: Silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz

"SİLAHLI MÜCADELENİN SONLANDIRILMASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Biz bu bilinçteyiz. Hep bu yaklaşım içinde olduk. Önderliğin izleyicileri, takipçileri olduk. Bugün de önderliğin izleyicileri ve takipçileriyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın. Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklikleri yapması gerekiyor."

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI İLE BAŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Dem Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM'nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü. Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti. İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.

PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın
Kaynak: ANKA

Abdullah Öcalan, Mustafa Karasu, Politika, 3-sayfa, Karasu, Dünya, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Osman A:
    Ya Ypg terör örgütü ? Yada başka isimdeki terör örgütleri ? Pkk zaten bitti,olayı sadece Pkk üzerinde fokuslanmasın. 155 59 Yanıtla
  • Tahsin Erdogdu:
    bunlara o şansı veren kim varsa hepsi bu Atatürk ün kurduğu hükümet karşısında asılacak 59 118 Yanıtla
  • Emir Konez:
    ypd,PYD,pejak bunlar da PKK nın devamı değilmi sonuçta? zaten silah bırakıyoruz demiyorlar,ateş kes deniliyor. ne vaad edildi yine kapalı kapilar ardında? özerklik kesinlikle var. peki başka ? 79 91 Yanıtla
  • Burak üstün:
    pkk elebaşlarından medet umar hale geldik 77 54 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Pkk denen örgüt zaten yok bitti,isim değiştirdi ypg/pyd oldu,iran daki ismi de pjak zaten...kimsenin silah bıraktığı yok,beyinleri değiştiremezsin, adamların hedefinde doğuda sözde....distan devletikurma hayali var ancak hevesleri daima kursaklarinda kalacak... 93 38 Yanıtla
  • Sabutay Türkhan:
    Yav zaten PKK bitik bi örgüt lav edildi,,PYD Olarak kendilerini dahada geliştirip petrol işine girdi, Suriye bile muhattap kuzey Irak'ta PYD yi aldı,, ABD nin yeni kuklası PYD 81 34 Yanıtla
  • Tahsin Erdogdu:
    üç çapulcunun oyuncağı olma Türkiyem biz kendimize yeteriz 65 38 Yanıtla
  • musa zorlueri:
    BIR SEFER OLSUN HADI HAYIRLISI DIYEMIYORUZ. BU KADAR KOTU DUSUNMEYELIM. HEP NEGATIF ?EYLER. ZATEN OLMASSA DEVLET GEREĞİNİ YAPAR. GÜZELLİKLE OLMASSA ZORLA OLUR. BU KADAR. 44 32 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu:
    kötü birşey olmuyor iyi bakmışlar hapiste bebek katiline yıllar geçti hala ayakta 41 18 Yanıtla
  • Hasan Balaban:
    Sondakika yönetim'im sana öner'im sondakika internet site'ni güncelle yenile. 17 4 Yanıtla
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