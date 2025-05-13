PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo - Son Dakika
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Dünya

PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

PKK\'nın kararı sonrası Öcalan\'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın durumu ve pozisyonuna ilişkin 3 senaryo gündeme geldi. Kulislerde DEM Parti'nin olağanüstü kongreyle yeniden yapılanacağı ve Öcalan'ın parti kuracağı konulurken, şu andaki mevcut anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri buna kesinlikle imkan tanımıyor.

13.05.2025 09:51
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5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararları bildirildi.

DEMOKRATİK SİYASET HAKKI TALEP EDİLİYOR

Milliyet'te yer alan habere göre PKK'nın fesih ve silahlı mücadele yöntemine son verdiğine ilişkin açıklamasında, söz konusu kararların uygulanması için Abdullah Öcalan'ın süreci yürütüp yönlendirmesi ve demokratik siyaset hakkının tanınması talep edilirken, sağlam ve bütünlüklü bir hukuka güvence vurgusu da yapılması kulislerde bundan sonraki süreçte Öcalan'ın durumu ve pozisyonuna ilişkin 3 senaryoyu gündeme getirdi.

1- DEM Parti ve örgüt kanadı sürekli "fiziki özgürlük" istese de, Öcalan'ın, güvenlik endişesiyle İmralı dışına çıkmak istemediği biliniyor.

2- Öcalan'ın süreçle ilgili temas ve diyalogları için daha rahat bir ortama kavuşturulması imkanının tanınabileceği ifade ediliyor. İdari kararla daha geniş bir çalışma ortamına sahip olmasının sağlanacağı ve gündeme getirilecek düzenlemeler ile DEM Partililer ile görüşme imkanlarının artırılmasının mümkün olacağı belirtiliyor. Telefon hakkı sağlanması da tanınacak imkanlar arasında sıralanıyor.

3- PKK kongre kararlarına bağlı olarak DEM Parti'nin olağanüstü kongreyle yeniden yapılanacağı da kulislerde konuşulanlar arasında. Bu çerçevede Öcalan'ın parti kuracağı, yeniden yapılanan partinin başına geçebileceği hatta kendisine Meclis yolu açılıp açılmayacağı da merak ediliyor. Ancak şu andaki mevcut anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri buna kesinlikle imkan tanımıyor.

Abdullah Öcalan, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • caps lock:
    Aynen aynen alın meclise. Sandıkta görüşürüz diyecemde o işte hikaye oldu siz ne isterseniz o oluyor anasını satayım. Sandık hikaye oldu sayenizde. 108 14 Yanıtla
  • d4F3f2f1:
    senaryo tüm hızıyla devam meclise dahi girecek 102 12 Yanıtla
  • Engin Engo:
    cumhur ittifakının eş başkanı olur. bahçeli tayyip ve apo ele ele ülkenin =) 80 18 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    şehitlerin kemikleri sızlıyor madem böyle yapacaktınız eyy erdoğan bahçeli neden elinizde iple meydan meydan gezdiniz o kadar yoksul insanların kanına canına kast ettiniz yazıktır. 69 10 Yanıtla
  • Sk 06:
    içimizdeki hainler hkk mnh akp DEMLENEN TİPLER 58 17 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Sağlık sorunları bahane gösterilerek içerden çıkacak, sonra başka bir ülkeye gidip krallar gibi yaşayacak, biz de izleyeceğiz 37 1 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    olmadı cumhur başkanı ilan edin şu halkada bir açıklama yapın ne karşılıgında teröristler silah bırakıyor ne karşılıgında şehitlerimizin kanını akıtan bu yaratık parti kuracak ibaresi kuruluyor yazıklar olsun 23 1 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    Şu pcin resmini koyup cocuklarimizin katilini sirin göstermeye calismayin 23 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Oldu baska istekleri ...sonra ..Kürdistan projesi ...yemezler ...Türkiye bir bütündür. Böldürmeyiz 14 4 Yanıtla
  • Onur Tecimer:
    Işin komik tarafı güya CHP terörist başını serbest bırakacaktı 16 0 Yanıtla
  • alos :
    MECLİSTE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇOK, BUNU DA Bİ KENARA SIKIŞTIRIVERİN. 14 0 Yanıtla
  • Claus Meeir:
    Parti kur basgan ol reisi geç apoooo 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo - Son Dakika
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