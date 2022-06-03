Platin Jübile: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth rahatsızlandı, Şükran Günü ayinine katılamayacak - Son Dakika
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Platin Jübile: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth rahatsızlandı, Şükran Günü ayinine katılamayacak

03.06.2022 12:00
Platin Jübile: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth rahatsızlandı, Şükran Günü ayinine katılamayacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'nin dün başlayan tahttaki 70. yılını kutlama törenleri sırasında kendisini rahatsız hissettiği açıklandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'nin dün başlayan tahttaki 70. yılını kutlama törenleri sırasında kendisini rahatsız hissettiği açıklandı. Kraliçesi 2. Elizabeth bu nedenle bugün St Paul's Katedrali'ndeki Şükran Günü ayinine katılamayacak.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kararın, 96 yaşındaki Kraliçe'nin ayine katılmak için gideceği yol ve yapması gerekenler göz önüne alındıktan sonra "çok üzülerek" alındığı kaydedildi.

Şubat ayında koronavirüse yakalanan Kraliçe son aylarda birkaç kez yorgunluk, hafif rahatsızlık gibi gerekçelerle çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

Tahttaki 70. yılı dolayısıyla düzenlenen ve dört gün sürecek olan Platin Jübile kutlamaları kapsamında Kraliçe dün akşam meşale yakma törenine katılmıştı. Bunu, Birleşik Krallık ve İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi ülkelerde binlerce meşalenin zincirleme yakılması izledi.

Perşembe günkü törenlerde Kraliçe, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin önde gelen diğer simalarıyla birlikte Londra'daki konutu Buckingham Sarayı'nın balkonundan, şerefine yapılan askeri geçit resmini izlemiş ve binlerce izleyiciye el sallamıştı.

Törenden birkaç saat sonra, Kraliçe'nin Şükran Günü ayinine katılamayacağını ancak "bu günü böylesi unutulmaz bir gün haline getiren herkese teşekkürlerini sunduğunu" açıklandı.

Kraliçe'nin bundan sonra katılması beklenen Platin Jübile etkinliği Cumartesi günü Epsom'daki at yarışları. Fakat henüz bu etkinliğe katılıp katılmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Bugün Londra merkezindeki St Paul's Katedrali'nde yapılan ayinde Kraliçe'nin 70 yıllık hükümdarlığına şükran duaları edilecek.

Ayine Veliaht ve Gallar Prensi Charles, eşi Cornwall Düşesi Camilla, Cambrigde Dükü ve Düşesi Prens William ve Kate katılacaklar. Prens Charles ayinde Kraliçe''yi temsil edecek.

Kraliçe'nin Jübile kutlamaları için California'dan Londra'ya gelen Sussex Dük ve Düşesi Prens Harry ve Meghan da ayinde olacak.

Ancak Kraliçe'nin oğullarından Prens Andrew'un koronavirüse yakalandığı ve ayine katılmayacağı bildirildi.

St Paul's Katedrali'ndeki ayine 400 davetli katılacak. Bunlar arasında sağlık hizmetleri ve kamu çalışanları ile yardım kuruluşları temsilcileri ve ordu mensupları da var.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da törende İncil'den bir bölüm okuyacak. Ayine ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, hükümet üyeleri ve eski başbakanlar ile İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda özerk yönetimlerinin temsilcileri de katılacak.

Platin Jübile: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth rahatsızlandı, Şükran Günü ayinine katılamayacak
Platin Jübile: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth rahatsızlandı, Şükran Günü ayinine katılamayacak
Platin Jübile: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth rahatsızlandı, Şükran Günü ayinine katılamayacak
Platin Jübile: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth rahatsızlandı, Şükran Günü ayinine katılamayacak
Platin Jübile: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth rahatsızlandı, Şükran Günü ayinine katılamayacak
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İngiltere Kraliçesi için tüm Birleşik Krallık toprakları fenerlerle aydınlatıldı İngiltere Kraliçesi için tüm Birleşik Krallık toprakları fenerlerle aydınlatıldı Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
Kaynak: BBC

Buckingham Sarayı, England, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Platin Jübile: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth rahatsızlandı, Şükran Günü ayinine katılamayacak - Son Dakika

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