Polonya 16 Yıl Sonra Adım Geri Attı: Smolensk Uçak Kazasının Enkaz Talebi Düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya 16 Yıl Sonra Adım Geri Attı: Smolensk Uçak Kazasının Enkaz Talebi Düşürüldü

Polonya 16 Yıl Sonra Adım Geri Attı: Smolensk Uçak Kazasının Enkaz Talebi Düşürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, 96 kişinin hayatını kaybettiği Smolensk uçak kazasına ait enkazın iadesi için diplomatik girişimlerini hızlandırmadı. 2023’ten bu yana tek bir nota gönderen Polonya, Rusya'dan yanıt alamadı. Önceki döneme kıyasla diplomatik baskı azaldı.

Polonya, 2010 yılında Rusya'da düşen ve Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ile eşinin de aralarında bulunduğu 96 kişinin hayatını kaybettiği Smolensk uçak kazasına ait enkazın iadesi için yürüttüğü diplomatik girişimleri önemli ölçüde yavaşlattı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk liderliğindeki koalisyon hükümetinin Aralık 2023’te göreve başlamasından bu yana Varşova, Moskova’ya enkazın iadesi talebiyle yalnızca tek bir diplomatik nota gönderdi. 2024’ün ilk çeyreğinde iletilen bu talebe Rus makamlarından yanıt alınamadı.

Bu durum, önceki döneme kıyasla Polonya'nın diplomatik baskıyı belirgin şekilde azalttığını gösteriyor. 2019–2023 yılları arasında Hukuk ve Adalet (PiS) hükümeti döneminde Polonya, enkazın geri verilmesi için Rusya’ya sekiz ayrı nota düzenlemişti. Moskova ise bu notalardan yalnızca birine yanıt vererek, enkazın "devam eden adli soruşturmada delil niteliği taşıdığı" gerekçesiyle teslim edilemeyeceğini tekrarlamıştı.

Diplomatik Gerilim ve İnceleme Süreci

Polonya Ulusal Savcılığı, Rus yetkililerin yürütülen soruşturma tamamlanmadan ne uçak enkazını ne de kara kutuları teslim etmeye yanaşmadığını açıkladı. Varşova’nın adli yardım talepleri de defalarca yanıtsız bırakıldı veya reddedildi.

Polonya’nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski, Nisan ayında yaptığı açıklamada Polonyalı yetkililerin artık uçak enkazının muhafaza edildiği Smolensk Kuzey Askeri Havaalanı’ndaki alana erişimine izin verilmediğini belirtti.

Polonya devlet havacılık komisyonunun 2011 yılında hazırladığı resmi raporda; uçağın elverişsiz hava koşullarında görüş mesafesi olmadan izin verilen minimum irtifan altına indiği ve inişi iptal etme kararının çok geç alındığı sonucuna varılmıştı.

Politika, Polonya, Siyaset, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Polonya 16 Yıl Sonra Adım Geri Attı: Smolensk Uçak Kazasının Enkaz Talebi Düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in sağlık durumu hakkında ilk açıklama Saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Sivasspor’da yetişen Yunus Emre Konak’tan Brenford’a 5 yıllık imza Sivasspor'da yetişen Yunus Emre Konak'tan Brenford'a 5 yıllık imza
Ebola salgını yayıldı, DSÖ’den hükümetlere acil çağrı geldi Ebola salgını yayıldı, DSÖ'den hükümetlere acil çağrı geldi
Galatasaray’da Torreira depremi Galatasaray'da Torreira depremi
Paulo Fonseca, Fenerbahçe’ye methiyeler dizdi Paulo Fonseca, Fenerbahçe'ye methiyeler dizdi
Fenerbahçe’nin maçı ertelenecek mi İsmail Kartal’dan cevap Fenerbahçe'nin maçı ertelenecek mi? İsmail Kartal'dan cevap

17:08
Bakan Gürlek duyurdu Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
Bakan Gürlek duyurdu! Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
17:06
Richarlison Süper Lig devini bekliyor Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
16:48
Anlaştı bile Fenerbahçe’de yüzüne bakılmayan isim Barcelona’ya hayırlı olsun
Anlaştı bile! Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun
16:40
ABD’nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
16:28
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza
16:23
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar
Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 17:58:43. #7.13#
SON DAKİKA: Polonya 16 Yıl Sonra Adım Geri Attı: Smolensk Uçak Kazasının Enkaz Talebi Düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.