Polonya Başbakanı Tusk: Epstein'in Batı'nın etkili liderlerini gizlice kayda aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Polonya Başbakanı Tusk: Epstein'in Batı'nın etkili liderlerini gizlice kayda aldı

Polonya Başbakanı Tusk: Epstein\'in Batı\'nın etkili liderlerini gizlice kayda aldı
04.02.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Jeffrey Epstein'ın Batı'nın etkili liderleri ve büyük şirket yöneticilerini gizlice kaydedip filme aldığını, bunun Rus istihbaratı tarafından yürütülen bir "bal tuzağı" operasyonu olabileceğinin düşünüldüğünü söyleyerek iddiaların küresel güvenlik ve istihbarat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Jeffrey Epstein'ın kamuoyuna açılan belgelerinde yer alan içeriklere ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Tusk'a göre Epstein, Batı'nın etkili liderleri ve dünyanın önde gelen şirket yöneticilerini gizli kayıtlarla topladı, bu kayıtlar üzerinden kompromat (tutucu materyal) biriktirerek etkili isimler üzerinde baskı unsuru haline gelmiş olabilir. Tusk, bu sürecin Rus istihbaratı tarafından yürütülen bir operasyonun parçası olduğuna inanıldığını belirtti.

"BAL TUZAĞI" İDDİASI

Polonya hükümet toplantısında konuyu değerlendiren Başbakan Tusk, son açıklanan milyonlarca sayfalık Jeffrey Epstein dosyalarındaki Putin ve Moskova'yla ilgili binlerce referansın bu olaydaki olası bağlantılara işaret ettiğini söyledi. Tusk, dosyalarda yer alan bazı içeriklerin, Batı liderlerine karşı "bal tuzağı" (honey trap) amaçlı olarak düzenlenmiş olabileceğini düşündürdüğünü ifade etti.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Tusk, dosyaların incelenmesi için özel bir ekip oluşturulduğunu ve Polonya'nın ulusal güvenliğini tehdit edebilecek tüm olasılıkların araştırıldığını aktardı. Bu kapsamda, Epstein'ın Rus istihbaratıyla bağlantısı olduğuna dair uzun süredir devam eden spekülasyonlara resmi bir boyut kazandıran bu değerlendirme, Avrupa'da geniş yankı buldu.

RUSYA İLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Epstein belgelerinde yaklaşık 10 bin Moskova ve 1.056 Putin referansı bulunması, uzmanlar tarafından bu dosyanın Rusya ile olası bağlantı iddialarına kapı aralayabileceği şeklinde yorumlandı. Uzmanlar, kompromat toplama girişimlerinin geleneksel istihbarat operasyonlarında kullanıldığına dikkat çekerken, bu tür materyallerin manipülasyonu veya yanlış yorumlarının siyasi gerilimleri artırabileceğine de işaret ediyor.

İstihbarat Grup Amirliği, Jeffrey Epstein, Donald Tusk, Güvenlik, Politika, Polonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Polonya Başbakanı Tusk: Epstein'in Batı'nın etkili liderlerini gizlice kayda aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:26:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Polonya Başbakanı Tusk: Epstein'in Batı'nın etkili liderlerini gizlice kayda aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.