Polonya Başbakanı Tusk: Epstein\'in Batı\'nın etkili liderlerini gizlice kayda aldı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Jeffrey Epstein'ın kamuoyuna açılan belgelerinde yer alan içeriklere ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Tusk'a göre Epstein, Batı'nın etkili liderleri ve dünyanın önde gelen şirket yöneticilerini gizli kayıtlarla topladı, bu kayıtlar üzerinden kompromat (tutucu materyal) biriktirerek etkili isimler üzerinde baskı unsuru haline gelmiş olabilir. Tusk, bu sürecin Rus istihbaratı tarafından yürütülen bir operasyonun parçası olduğuna inanıldığını belirtti.

"BAL TUZAĞI" İDDİASI

Polonya hükümet toplantısında konuyu değerlendiren Başbakan Tusk, son açıklanan milyonlarca sayfalık Jeffrey Epstein dosyalarındaki Putin ve Moskova'yla ilgili binlerce referansın bu olaydaki olası bağlantılara işaret ettiğini söyledi. Tusk, dosyalarda yer alan bazı içeriklerin, Batı liderlerine karşı "bal tuzağı" (honey trap) amaçlı olarak düzenlenmiş olabileceğini düşündürdüğünü ifade etti.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Tusk, dosyaların incelenmesi için özel bir ekip oluşturulduğunu ve Polonya'nın ulusal güvenliğini tehdit edebilecek tüm olasılıkların araştırıldığını aktardı. Bu kapsamda, Epstein'ın Rus istihbaratıyla bağlantısı olduğuna dair uzun süredir devam eden spekülasyonlara resmi bir boyut kazandıran bu değerlendirme, Avrupa'da geniş yankı buldu.

RUSYA İLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Epstein belgelerinde yaklaşık 10 bin Moskova ve 1.056 Putin referansı bulunması, uzmanlar tarafından bu dosyanın Rusya ile olası bağlantı iddialarına kapı aralayabileceği şeklinde yorumlandı. Uzmanlar, kompromat toplama girişimlerinin geleneksel istihbarat operasyonlarında kullanıldığına dikkat çekerken, bu tür materyallerin manipülasyonu veya yanlış yorumlarının siyasi gerilimleri artırabileceğine de işaret ediyor.