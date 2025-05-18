Polonya\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi

POLONYA'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün sandığa gidiyor.
Polonya'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün sandığa gidiyor. Polonya'da yaklaşık 29 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 21.00'de sona erecek. Resmi olmayan ilk sonuçlarının bu gece açıklanması bekleniyor.
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