ABD'den gönderilen konteynerde doldurulmuş Amerikan kara ayıları ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den gönderilen konteynerde doldurulmuş Amerikan kara ayıları ele geçirildi

05.06.2023 22:57

Polonya'da ABD'den gönderilen bir konteynerde yapılan arama sonucu, koruma altında olan 2 adet doldurulmuş Amerikan kara ayısı ele geçirildi.

Polonya'nın kuzeyindeki Gdynia kentinde gümrük görevlileri ABD'den gönderilen bir konteynerde arama yaptı. Kargonun av malzemeleri ve av ganimeti olarak beyan edildiğini belirten görevliler, arama sonucu konteynerde 2 adet doldurulmuş ayı buldu. Ayıların Amerikan kara ayısı olduğunu tespit eden yetkililer, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşmesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle ayılara el koydu.

3 AYDAN 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kargo sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı. CITES Sözleşmesi'ne göre nesli tehlike altındaki hayvan ve bitki türlerine ilişkin nakliye ve ticaret izni bulunmayan kişiler, yasa dışı ticaret ve kaçakçılık suçlamasıyla 3 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den gönderilen konteynerde doldurulmuş Amerikan kara ayıları ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Motorine büyük zam geliyor: 1 lira 36 kuruş
00:16 Araç sahiplerinin keyfi kaçacak! Motorine büyük zam
00:10 Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi
00:06 Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi
23:52 Meksika'da Metro İstasyonunda Çalışan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
23:51 Meksika'da metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü
23:49 Fenerbahçe, sezonu kupayla tamamlamak istiyor
23:44 Fenerbahçe'nin 2 yıldızı finalde yok! Maç yerine düğünde oynayacaklar
23:32 HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız
23:28 HÜDA PAR'dan Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 01:42:51. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den gönderilen konteynerde doldurulmuş Amerikan kara ayıları ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement