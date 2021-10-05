Polonya'dan, insanlık dışı muamele! Ölmek üzere olan Suriyeli mültecileri döve döve Belarus'a ittiler

Belarus Devlet Sınır İdaresi dün yaptığı açıklamada geçtiğimiz cumartesi günü Ulusal Sınır Muhafızları'nın Belarus- Polonya sınırında ikisi bilincini kaybetmiş üç Suriyeli mülteci bulunduğunu aktardı.

ÖYLECE DURUP İZLEMİŞLER

Açıklamada, Polonya sınır muhafızlarının ölümle burun buruna gelen mültecilere herhangi bir yardım sağlamaya çalışmaksızın hattın karşı tarafında durup onları izlediği belirtildi. Belarus ordusunun sınır hattının Polonya tarafındaki kumlu şeritte çekişme izleri fark ettiğini ve bunun sınır dışı sürecinin zorunlu niteliğini açıkça gösterdiği de ifade edildi.

DÖVÜP AÇ BIRAKMIŞLAR

Suriyeli mültecilerden birinin Polonyalı askerlerin onları durdurup zorla Belarus sınırına getirdiğini, burada Belarus'a geçmeyi reddettikleri için ağır şekilde dövdüklerini ve 3 gün boyunca ormanda aç bıraktıklarına dikkat çekildi. Belarus Sınır İdaresi, Suriyeli mültecilerin tedavi için hastaneye götürüldüğünü doğruladı.

Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus sınırından itibaren 418 kilometrelik mesafenin yaklaşık 100 kilometresi boyunca dikenli tel konuşlandırmıştı.