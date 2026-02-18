Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere "doğum kontrolü" uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere "doğum kontrolü" uygulanacak

Polonya\'nın Krakow kentinde güvercinlere "doğum kontrolü" uygulanacak
18.02.2026 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'nın güneyindeki Krakow kenti güvercin sayısındaki artışını engellemek ve onların genel durumunu iyileştirmek amacıyla pilot doğum kontrolü programı başlattı.

Polonya'nın güvercinleriyle ünlü turistik Krakow kentinde güvercinlere doğum kontrolü uygulanacak. Krakow Belediyesi, Dzikusy Salamandry Vakfı, çeşitli bilim ve araştırma çevreleriyle birlikte güvercinler için pilot bir doğum kontrol programı hazırladı.

"AMAÇ GÜVERCİNLERİN GENEL DURUMUNU İYİLEŞTİRMEK"

Krakow Belediyesi Hayvanlardan Sorumlu Sözcü Sabina Janeczko, yaptığı açıklamada, programın amacının güvercinlerin genel durumunu iyileştirmek ve nüfuslarının aşırı artmasıyla ortaya çıkan hastalık ve besine erişiminden kaynaklanan zorlukları azaltmak olduğunu söyledi. Kentte güvercinlerin toplu olarak bulunduğu bazı noktalara özel yemlikler yerleştirileceklerini belirten Janeczko, program neticesinde kuşların hemen ertesi gün ortadan kaybolmayacağını bildirdi.

YEMLİKLERE DOĞUM KONTROL İLACI KONULACAK

"Yemlikler, içerisinde bulunan mısırlara her gün doğum kontrol ilacı dozlayacak, daha doğrusu bu şekilde mısır taneleri ilaçla kaplanmış olacak" ifadelerini kullanan Janeczko, pilot programın uzun vadeli ancak güvenli bir süreç olduğunu söyledi.

Dzikusy Salamandry Vakfı Veterineri Przemyslaw Baran, ise kliniklerine her gün onlarca yaralı ya da bakımsız güvercin getirildiğini, bu nedenle sorunu sistemli bir şekilde çözmeye karar verdiklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Polonya, Güncel, Sağlık, Pilot, Bilim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere 'doğum kontrolü' uygulanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 00:14:04. #7.11#
SON DAKİKA: Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere "doğum kontrolü" uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.