Polonya Sınır Muhafızları: 2 milyondan fazla Ukraynalı Polonya'ya geldi - Son Dakika
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Polonya Sınır Muhafızları: 2 milyondan fazla Ukraynalı Polonya'ya geldi

21.03.2022 11:11
Polonya Sınır Muhafızları: 2 milyondan fazla Ukraynalı Polonya'ya geldi

Polonya Sınır Muhafızları, 24 Şubat'tan bu yana 2 milyondan fazla Ukrayna vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Polonya Sınır Muhafızları, 24 Şubat'tan bu yana 2 milyondan fazla Ukrayna vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Polonya Sınır Muhafızları tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, 2 milyon 114 bin Ukrayna vatandaşının savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana ülkeye giriş yaptığı ifade edildi. 20 Mart'ta 33 bin 800 sığınmacının, bugün ise an itibarıyla 5 bin 700 kişinin sınırı geçtiği aktarıldı.


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Ukrayna, Polonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Polonya Sınır Muhafızları: 2 milyondan fazla Ukraynalı Polonya'ya geldi - Son Dakika


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