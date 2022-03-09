Polonya ve ABD arasında, Rus yapımı MIG 29'ların Ukrayna'ya nasıl gönderileceği konusunda anlaşmazlık çıktı - Son Dakika
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BBC

Polonya ve ABD arasında, Rus yapımı MIG 29'ların Ukrayna'ya nasıl gönderileceği konusunda anlaşmazlık çıktı

09.03.2022 07:41
Polonya ve ABD arasında, Rus yapımı MIG 29'ların Ukrayna'ya nasıl gönderileceği konusunda anlaşmazlık çıktı

Ukrayna'nın savaş uçağı isteğiyle gündeme gelen Rus yapımı MIG-29 savaş uçakları konusu Polonya ve ABD'yi karşı karşıya getirdi.

Ukrayna'nın savaş uçağı isteğiyle gündeme gelen Rus yapımı MIG-29 savaş uçakları konusu Polonya ve ABD'yi karşı karşıya getirdi. Varşova'nın uçakları Almanya'daki ABD üssüne verme teklifi, Beyaz Saray tarafından kabul görmedi.

Öyle ki Washington, bu teklifin kendilerine danışmadan yapıldığını açıkladı.

Biden yönetiminde üst düzey bir isim olan Victoria Nuland, Polonya'nın çıkışının kendilerine "sürpriz" olduğunu söyledi.

ABD'nin planı, Polonya'nın uçakları komşusu Ukrayna'ya iletmesi ve kendilerinin de Polonya'da oluşacak savaş uçağı açığını kapatmak üzerineydi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada da, teklif "uygulanabilir" olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Sözcü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, "Jetlerin, Almanya'daki ABD-NATO üssünden, Rusya ile mücadele alanı olan Ukrayna hava sahasına doğru

havalanması, NATO ittifakı için ciddi güvenlik endişeleri oluşturuyor" denildi.

Kirby açıklamasının devamında Polonya ile lojistik sıkıntıları aşmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

BBC'ye konuşan askeri ilişkiler analisti Brandon Kearney, Ukraynalı pilotların Polonya'ya geçerek, uçakları getirmesinin en iyi yöntem olacağını savundu.

F-16'lara karşılık olarak geliştirildi

BBC'nin Varşova muhabiri Adam Easton, Polonya hükümetinin Rusya'nın tepkisinden çekindiği için Ukrayna'ya direkt olarak bu jetleri iletmekten geri durduğunu aktarıyor.

Moskova'nın böyle bir adımı, direkt provokasyon olarak görebileceği değerlendirmesi de yapılıyor.

Polonyalı yetkililer, askeri kararları NATO şemsiyesi altında almak istediklerini açıklıyor.

BBC'nin Varşova muhabiri Easton, bu açıklamayla Polonya'nın topu tekrar ABD sahasına attığını değerlendiriyor.

Polonya'nın teklifi, savaş uçaklarının, Ukrayna'ya gönderilmek üzere Almanya'daki ABD-NATO üssü Ramstein Hava Üssü'ne teslimini öngörüyordu.

Çift motorlu MiG-29'lar Soğuk Savaş döneminde, ABD yapımı F-16'lara karşılık olarak geliştirildi.

YORUMLAR
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ABD, Polonya'ya 2 Patriot bataryası gönderiyor ABD, Polonya'ya 2 Patriot bataryası gönderiyor Pentagon, Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme görüşünün NATO'da endişelere neden olduğu ve bu teklifin makul... Pentagon, Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme görüşünün NATO'da endişelere neden olduğu ve bu teklifin makul...

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Son Dakika Dünya Polonya ve ABD arasında, Rus yapımı MIG 29'ların Ukrayna'ya nasıl gönderileceği konusunda anlaşmazlık çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya ve ABD arasında, Rus yapımı MIG 29'ların Ukrayna'ya nasıl gönderileceği konusunda anlaşmazlık çıktı - Son Dakika
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