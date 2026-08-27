Polonya’dan Meta’ya dev ceza talebi: 'Sahte reklam' tepkisi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya’dan Meta’ya dev ceza talebi: 'Sahte reklam' tepkisi!

Polonya’dan Meta’ya dev ceza talebi: \'Sahte reklam\' tepkisi!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Dijital İşler Bakanı, Meta platformlarındaki sahte reklamlar ve zararlı içerikler nedeniyle Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulundu. Bakan, teknoloji devine 250 milyon avro idari para cezası talep etti.

Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, Meta platformlarında artış gösteren sahte reklamlar ve zararlı içerikler nedeniyle Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulundu. Bakan Gawkowski, teknoloji devine 250 milyon avro (yaklaşık 291 milyon dolar) tutarında idari para cezası uygulanmasını talep etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden sert açıklamalarda bulunan Gawkowski, "Platformlardaki bu 'Vahşi Batı' düzeni artık sona ermeli," ifadelerini kullandı. Meta’ya dolandırıcılığı, sahte ilanları ve yasa dışı uygulamaların tanıtımını engelleyecek etkili araçları derhal devreye sokma çağrısında bulunan Bakan, Polonyalı kullanıcıları hedef alan bu durum karşısında tepkisiz kalınmayacağını vurguladı.

"Sistemik bir problem var"

Bakan Gawkowski, Avrupa Komisyonu'nun Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen'e gönderdiği mektubun bir kısmını da kamuoyuyla paylaştı. Mektupta, Polonya makamlarının ve siber güvenlik ekiplerinin defalarca yaptığı uyarılara rağmen Meta'nın somut bir adım atmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu olgunun ulaştığı boyut, Avrupa tek pazarındaki en büyük çevrim içi platformlardan birinde reklamcılık sisteminin çalışma şekliyle ilgili çok ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor."

Meta savunmada: "137 bin reklamı kaldırdık"

Eleştirilerin odağındaki Meta ise dolandırıcılık amaçlı reklamlarla mücadelenin dijital ekosistemdeki en karmaşık süreçlerden biri olduğunu savundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Temmuz 2025 ile Haziran 2026 tarihleri arasında Polonya menşeli yaklaşık 137 bin reklamın ihlal gerekçesiyle kaldırıldığı ve bunların %88'inden fazlasının henüz kullanıcılar bildirmeden tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Teknoloji, Polonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Polonya’dan Meta’ya dev ceza talebi: 'Sahte reklam' tepkisi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia Sırtında sopa kırmış Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia! Sırtında sopa kırmış
İstanbul’da cuma sürprizi Sıcaklık sert düşecek, sağanak başlayacak İstanbul’da cuma sürprizi! Sıcaklık sert düşecek, sağanak başlayacak
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
Türkiye’nin imzaladığı anlaşmadan rahatsız oldu: “Tek bir güç oldular“ Türkiye'nin imzaladığı anlaşmadan rahatsız oldu: "Tek bir güç oldular"

13:28
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
13:24
UEFA’dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
13:08
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Dünyanın en büyüğüne gitti
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti
12:34
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin “faili meçhul“ başvurusu reddedildi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin "faili meçhul" başvurusu reddedildi
12:26
Spor salonunda kanlı infaz Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 13:49:36. #7.13#
SON DAKİKA: Polonya’dan Meta’ya dev ceza talebi: 'Sahte reklam' tepkisi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement