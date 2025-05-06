Port Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Saldırıları

(ANKARA) - Sudan'ın fiili başkenti olarak görülen Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan'da, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) havaalanını ve bir ordu üssünü hedef aldı. Ülkedeki ulusal elektrik şirketi, enerji santralinin İHA'larla hedef alınmasının ardından Port Sudan'ın tamamında elektrik arzının kesildiğini açıkladı.

Sudan'da iki yıldır RSF ve Sudan ordusu arasında süren iç savaştan kaçan binlerce insanın sığındığı ve daha önce güvenli sayılan, Kızıldeniz'in kıyısındaki Port Sudan kentinde, RSF'nin saldırıları üç gündür devam ediyor.

Ülkenin önde gelen haber ajanslarından Dabanga'ya göre Sudanlı yetkililer RSF'nin, hükümetin fiili merkezi konumundaki kenti üst üste hedef aldığını doğruladı.

Ülkenin ana yakıt deposu dün vurulurken saldırı kentin güneyinde büyük yangına yol açtı. Sudan'ın ulusal elektrik şirketinin açıklamasına göre, sabah saatlerinde Port Sudan'daki ana elektrik trafo merkezine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırı tüm şehirde elektrik kesintisine yol açtı. Sudan'ın doğusundaki Port Sudan iç savaşın ardından işler konumda kalan tek havaalanına da ev sahipliği yapıyor.

Bölgeden haberler aktaran ve İngiliz basınına konuşan gazeteci Cristina Karrer, "Tüm şehirde yayılan dev bir duman ve alev bulutu görüyorum. Ayrıca iki büyük patlama daha duydum. Manzara oldukça kıyamet gibi görünüyor" dedi.

Afrika Birliğinden yapılan açıklamada "Sudan iç savaşındaki tehlikeli tırmanışın, sivillerin hayatı, insani yardım erişimi ve bölgesel istikrar açısından doğrudan bir tehdit" oluşturduğunu belirtti.

Pazar günü başlayan saldırılara kadar, Port Sudan iç savaştan uzak kalmış ve ülkenin en güvenli yerlerinden biri olarak görülüyordu.

RSF, mart ayında ordu tarafından geri alınan başkent Hartum da dahil olmak üzere kaybettiği bölgeleri yeniden ele geçirmek için sürekli İHA saldırıları düzenliyor.

Çatışmalar iki yıldır binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca insanın evlerinden olmasına ve bölgede insani krize yol açtı. Hem Sudan ordusu hem de RSF, BM kuruluşları tarafından savaş suçları ile suçlanıyor.