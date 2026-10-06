Pozzallo Limanı'nda Malta seferi öncesi araçta 300 kaplumbağa ve 77 papağan bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pozzallo Limanı'nda Malta seferi öncesi araçta 300 kaplumbağa ve 77 papağan bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pozzallo Limanı\'nda Malta seferi öncesi araçta 300 kaplumbağa ve 77 papağan bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sicilya'daki Pozzallo Limanı'nda Malta'ya gidecek katamaranın yanındaki araçta 300 kaplumbağa ve 77 papağan bulundu. Papağanlardan 76'sının 1973 tarihli Washington Sözleşmesi kapsamında korunan türlerden olduğu belirlendi; aracı kullanan Malta vatandaşına suçlamalar yöneltildi.

(ANKARA) - İtalya'nın Sicilya Adası'nda Malta'ya götürülmek üzere bir otomobilde taşınan 300 kaplumbağa ile 77 papağan ele geçirildi. Hayvanların yeterli alan ve sıcaklık kontrolü bulunmayan koşullarda taşındığı belirtilirken, papağanların 76'sının uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altındaki türlerden olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İtalya'nın mali polis birimi Guardia di Finanza ekipleri, Sicilya'daki Pozzallo Limanı'nda Malta'ya hareket edecek bir katamaranın biniş alanı yakınında bir otomobili kontrol ederken araçta 300 kaplumbağa ve 77 papağan bulunduğunu belirledi.

Veterinerlerin yaptığı incelemede, 77 papağandan 76'sının nesli tehlike altındaki bitki ve hayvanların uluslararası ticaret nedeniyle karşı karşıya kaldığı riskleri azaltmayı amaçlayan 1973 tarihli Washington Sözleşmesi kapsamında korunan türlere ait olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen hayvanlar bakım ve koruma amacıyla bir yetiştirme tesisine teslim edildi. Aracı kullanan Malta vatandaşına ise hayvanları doğal ihtiyaçlarıyla bağdaşmayan ve ciddi şekilde zarar görmelerine yol açabilecek koşullarda tutmanın yanı sıra koruma altındaki türlerin uluslararası ticaretine ilişkin yasaları ihlal suçlamaları yöneltildi.

Kaynak: ANKA
Hayvan HaklarıKaplumbağaWashingtonSicilyaGüncelÇevreMaltaDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
Sedat Peker’e canlı yayında hakaret etmişti Silahlı saldırıya uğradı Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
40 yıllık dönem sona erdi Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi 40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
11:09
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
11:00
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:14:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Pozzallo Limanı'nda Malta seferi öncesi araçta 300 kaplumbağa ve 77 papağan bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei