İngiltere Kralı Charles, Haziran 2023'te taç giyecek - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Kralı Charles, Haziran 2023'te taç giyecek

06.10.2022 10:50

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Charles'ın "Kral" unvanını almasının ardından taç giyme töreninin 3 Haziran 2023'te Londra'daki Westminster Abbey'de yapılması bekleniyor.

8 Eylül tarihinde Kraliçe 2.Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles ülkenin yeni hükümdarı olmuştu. Charles'ın taç giyme töreni de belli oldu.

TAÇ GİYME TÖRENİ 3 HAZİRAN 2023'TE

Bloomberg'in aktardığına göre İngiliz yetkililer, 3 Haziran 2023'te Kral Charles'ın resmi taç giyme töreninin Londra'daki Westminster Abbey'de gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa daİngiliz yetkililer bu konunun muhtemel olduğunu söyledi.

Yeni Kral Charles 3 Haziran 2023'te taç giyecek

ODAK NOKTA SALTANAT OLACAK

Kral Charles'ın taç giyme töreni, saltanatının başlangıcını kutlamak için yapılacak. Charles, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından geçen ay tahta çıktı ve kral unvanı verildi. Şimdiye kadar yapılan tahminlere göre taç giyme töreninin geçmişe göre daha mütevazı olması bekleniyor.

KRALİÇE'NİN CENAZE TÖRENİ

8 Eylül'de vefa den Kraliçe 2.Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'deWestminster Abbey'de gerçekleşti. Kraliçe'nin ölümünün ardından yeni Kral 3. Charles, iş başı yaptı. Cenazeye birçok dünya lideri de katılmıştı.

YORUMLAR
500
İngiltere Kralı Charles ile Başbakan Truss arasında 'iklim zirvesi' gerginliği! Charles'e izin çıkmadı İngiltere Kralı Charles ile Başbakan Truss arasında 'iklim zirvesi' gerginliği! Charles'e izin çıkmadı

Kraliçe Elizabeth, Kral Charles, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Kralı Charles, Haziran 2023'te taç giyecek - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Sarıyer'de kız öğrenci yurdunda korkunç olay: Terastan düşerek korkuluklara saplanan genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti
10:50 İngiltere Kralı Charles, Haziran 2023'te taç giyecek
10:40 Bakan Bilgin'den "sözleşmeli personel" açıklaması: Tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz
10:30 Acun Ilıcalı kararını verdi! Shota'nın ayrılığı sonrası Hull City'nin yeni hocası belli oldu
10:28 Güne yatay seviyede başlayan Dolar/TL, 18,58'den işlem görüyor
10:20 Metrobüste "yüksek sesle konuşma" kavgası! Yumrukların uçuştuğu kavga, kameralara yansıdı
10:16 İstanbul'da özel bir hastanede yaşlı kadına eziyet eden 8 şüpheli gözaltına alındı
10:03 Bakan Nebati: Et ve süt üreticileri için uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlayacak
09:52 Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadına "yanıma gelsene" diyerek attığı mesaj ifşa oldu
09:34 Rusya'nın Harkiv'deki işkence odalarında korkunç deliller! Altın dişler, elektrik kabloları, cinsel ilişki oyuncakları ve birçok delil bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 11:36:27. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere Kralı Charles, Haziran 2023'te taç giyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement