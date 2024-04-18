Prens William, eşi kanser olduğunu açıkladıktan sonra ilk kez görev başında görüntülendi

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Ocak ayında midesinden geçirdiği ameliyat sonrası ortadan kaybolan ve durumuyla ilgili birçok iddia ortaya atılan Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı videoda kanser olduğunu açıklamıştı. Prens William, eşinin hastalığını duyurmasının ardından işine geri döndü.

KEYFİ YERİNDEYDİ

William, Kraliyet görevleri kapsamında çevre ve topluluklarla çalışan kuruluşları ziyaret etti. Eşinin önem verdiği ziyaretler yapan William, ilk olarak ihtiyaç sahiplerine yiyecek dağıtan Surplus to Supper adlı bir hayır kurumunu gitti. William daha sonra da bir gençlik merkezini ziyaret etti. William en son, Kate'in kanserle mücadelesini açıklamasından üç gün önce Sheffield'da bir evsizlikle mücadele etkinliğinde görülmüştü. Orada, eşinin yanında olmasını ne kadar istediğine dair duygusal bir açıklama yapmıştı.

Prens, geçen hafta oğlu Prens George ile birlikte Aston Villa'da bir futbol maçı izlemeye gitmişti. Baba-oğul, maçı izlerken birbirleriyle sohbet edip eğlenceli anlar geçirmişti.