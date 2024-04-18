Ocak ayında midesinden geçirdiği ameliyat sonrası ortadan kaybolan ve durumuyla ilgili birçok iddia ortaya atılan Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı videoda kanser olduğunu açıklamıştı. Prens William, eşinin hastalığını duyurmasının ardından işine geri döndü.
William, Kraliyet görevleri kapsamında çevre ve topluluklarla çalışan kuruluşları ziyaret etti. Eşinin önem verdiği ziyaretler yapan William, ilk olarak ihtiyaç sahiplerine yiyecek dağıtan Surplus to Supper adlı bir hayır kurumunu gitti. William daha sonra da bir gençlik merkezini ziyaret etti. William en son, Kate'in kanserle mücadelesini açıklamasından üç gün önce Sheffield'da bir evsizlikle mücadele etkinliğinde görülmüştü. Orada, eşinin yanında olmasını ne kadar istediğine dair duygusal bir açıklama yapmıştı.
Prens, geçen hafta oğlu Prens George ile birlikte Aston Villa'da bir futbol maçı izlemeye gitmişti. Baba-oğul, maçı izlerken birbirleriyle sohbet edip eğlenceli anlar geçirmişti.
Son Dakika › Dünya › Prens William, eşi kanser olduğunu açıkladıktan sonra ilk kez görev başında görüntülendi - Son Dakika
Ordu'nun Ünye Limanı'nda çimento yüklü kuru yük gemisinde çıkan yangın sonrası tahliye edilen 13 mürettebat, ilçedeki otellere yerleştirildi. Yangının trafodan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Beyaz Saray hem de Dışişleri'nden peş peşe açıklamalar geldi. İran'da İHA üretimi ve testi için çalışan 16 kişi ve 2 kuruma yaptırım kararı alındığı belirtildi. Yapılan açıklamalarda, İran'a yönelik ekonomik baskının artacağına işaret edildi.
Xinhua muhabiri, Norveç'in başkenti Oslo'daki Sognsvann Gölü üzerinde gece gökyüzünü aydınlatan kuzey ışıklarının çarpıcı manzarasını görüntüledi.
Lübnan'ın doğusuna ve güneyine düzenlenen İsrail hava saldırılarında bir sivil yaralanırken, çok sayıda ev yıkıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda en ağır darbeyi alan El-Megazi Mülteci Kampı sakinleri zor durumda. Birçok aile yerinden edilmiş durumda ve barınacak yer bulmakta zorluk çekiyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise giderek artıyor. Gazze'deki insanlar açlıkla mücadele ediyor ve yardım kuponlarına ihtiyaç duyuyor.
Endonezya'daki Ruang Dağı, Pasifik Ateş Çemberi'nde 5 kez patladı ve 11,000'den fazla kişi evlerini terk etti. Patlama sonucu gökyüzü kızıl duman ve alevlerle kaplandı. Yetkililer, büyük patlama sonrasında yanardağın bir kısmının çökmesi ve bunun bir tsunamiyi tetikleyebileceği konusunda endişeli. Tehlike seviyeleri, büyük doğal afet korkusuyla en yüksek seviyeye çıkarıldı.
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