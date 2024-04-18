Ocak ayında midesinden geçirdiği ameliyat sonrası ortadan kaybolan ve durumuyla ilgili birçok iddia ortaya atılan Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı videoda kanser olduğunu açıkladı. Middleton tedavi sürecini ayrı bir evde geçirecek.
Prens William ve Kate Middleton, Prenses'in iyileşme sürecini geçirmek için ayrı bir eve çıkma kararı aldı. Kraliyet çifti, Windsor'daki Adelaide Cottage'a bitişik az bilinen ek binada tadilat ve genişletme işlemlerine başladı. Adelaide Cottage, çocukların gittiği Lambrook Okulu'na yakınlığı ile ideal bir konuma sahip. İçeriden gelen bilgilere göre, aile, prensesin iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla şu anda boş olan bu ek binayı genişletmeyi planlıyor. İçeriden bir kaynak, "William ve Kate, Adelaide Cottage'ı çok seviyorlar ancak tüm aile zorluk yaşıyor. Anmer Hall ise çok daha büyük ve geniş arazilere sahip" dedi.
Aile, 2022 yaz sonunda Berkshire mülküne taşınmış ve dört yatak odalı bu kır evi ile Sandringham Mülkündeki Anmer Hall arasında zaman geçiriyordu.
Son Dakika › Dünya › Kanserle savaşan Kate Middleton, tedavi sürecini ayrı bir evde geçirmeyi planlıyor - Son Dakika
Mohammed Salem'in çektiği fotoğrafta, Gazze'deki İsrail hava saldırısında ölen beş yaşındaki yeğeninin kefene sarılı cesedine sarılan Inas Abu Maamar yer alıyor. Jüri, fotoğrafın dayanılmaz bir kayba dair tüm hissi yansıttığını belirtti. Ayrıca, diğer dallarda da savaşlar, mülteci krizleri ve iklim değişikliği gibi konulara dair fotoğrafların ödüle layık görüldüğü belirtildi.
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