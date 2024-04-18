Kanserle savaşan Kate Middleton, tedavi sürecini ayrı bir evde geçirmeyi planlıyor

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Ocak ayında midesinden geçirdiği ameliyat sonrası ortadan kaybolan ve durumuyla ilgili birçok iddia ortaya atılan Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı videoda kanser olduğunu açıkladı. Middleton tedavi sürecini ayrı bir evde geçirecek.

EV İÇİN TADİLATA BAŞLADILAR

Prens William ve Kate Middleton, Prenses'in iyileşme sürecini geçirmek için ayrı bir eve çıkma kararı aldı. Kraliyet çifti, Windsor'daki Adelaide Cottage'a bitişik az bilinen ek binada tadilat ve genişletme işlemlerine başladı. Adelaide Cottage, çocukların gittiği Lambrook Okulu'na yakınlığı ile ideal bir konuma sahip. İçeriden gelen bilgilere göre, aile, prensesin iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla şu anda boş olan bu ek binayı genişletmeyi planlıyor. İçeriden bir kaynak, "William ve Kate, Adelaide Cottage'ı çok seviyorlar ancak tüm aile zorluk yaşıyor. Anmer Hall ise çok daha büyük ve geniş arazilere sahip" dedi.

Aile, 2022 yaz sonunda Berkshire mülküne taşınmış ve dört yatak odalı bu kır evi ile Sandringham Mülkündeki Anmer Hall arasında zaman geçiriyordu.