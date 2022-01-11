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Profesyonel Tenisçiler Birliği: Novak Djokovic'in vizesi konusunda yaşanan anlaşmazlıkların etkileri her açıdan olumsuz oldu - Son Dakika
BBC

Profesyonel Tenisçiler Birliği: Novak Djokovic'in vizesi konusunda yaşanan anlaşmazlıkların etkileri her açıdan olumsuz oldu

11.01.2022 12:33
Profesyonel Tenisçiler Birliği: Novak Djokovic'in vizesi konusunda yaşanan anlaşmazlıkların etkileri her açıdan olumsuz oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği, Novak Djokovic'in vizesi konusunda yaşanan anlaşmazlıkların başta sporcunun ruh sağlığı ve turnuva hazırlığı olmak üzere her açıdan olumsuz olduğunu söyledi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği'ne (ATP) göre Novak Djokovic'in Avustralya vizesi konusunda yaşanan anlaşmazlıkların etkileri "her açıdan olumsuz" oldu.

ATP, Avustralya giriş kurallarının daha açık olmasını talep etti ve turnuvaya katılacak sporcuların aşı olmasını tavsiye etti.

Teniste erkeklerde dünya sıralamasında bir numarada bulunan Djokovic, sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'a katılmak için Melbourne'e seyahat ettiğinde ülkeye giriş vizesi iptal edildi ve sporcu sığınmacıların tutulduğu bir otele yerleştirildi.

Mahkeme tenisçinin salıverilmesine karar verdi, ancak Avustralya Göç Bakanı'nın bu kararı iptal etmesi ve Djokovic'i sınır dışı etmesi hala mümkün.

BBC tenis muhabiri Russell Fuller'a göre bakanın bugün içinde vizeyi iptal edip etmeyeceğine karar vermesi beklendiği için Djokovic'in henüz rahatlaması mümkün değil.

ATP, yaptığı açıklamada "Son günlerde Novak Djokovic'in Avustralya girişinde yaşanan anlaşmazlıklar, ülkeye giriş kuralların daha açık ve anlaşılır şekilde iletilmesi gerektiğini ortaya çıkardı" ifadesini kullandı.

ATP, "Djokovic Melbourne'a seyahat ederken ülke girişi için gerekli tüm sağlık izinlerini aldığını düşünüyordu. Pazartesi günü gerçekleşen duruşmaya kadar yaşanan olaylar başta Novak'ın ruh sağlığı ve turnuva hazırlığı olmak üzere her açıdan olumsuz oldu" diye devam etti.

Avustralya basınına göre Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Avustralya Başbakanı ile Pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde Djokovic'in turnuva için çok iyi hazırlık koşullarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Görüşme esnasında Djokovic'in ülkede kalmaya devam etmesi konusu konuşulmadı.

'ATP turnesine katılan tüm sporcuların aşı olmasını tavsiye ediyoruz'

Djokovic, aşı durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapmasa da Avustralya sınır görevlileri ile yaptığı görüşmede aşı olmadığını doğruladı.

Görüşme esnasında 2020 Haziran ayında ve ardından 2021 Aralık ayında iki kez koronavirüse yakalandığını söyleyen Djokovic'in pozitif PCR testleri de görevlilere sunuldu.

16 Aralık 2021 tarihli pozitif PCR testinin Djokovic'in halka açık bir etkinliğe maskesiz katılması ve çocuklarla fotoğraf çektirmesinden sadece bir gün önce olması da dikkat çekti.

ATP yaptığı açıklamada, "Bilimsel verilere dayanarak ATP turnesine katılan tüm sporcuların aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Bunun spor dalımızın pandemi ile baş etmesi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Avustralya Açık'a katılan en iyi 100 tenisçi arasından 97'sinin aşılı olmasına sevindik" dedi.

Çek tenisçi Renata Voracova'nın vizesi de yakın zamanda iptal edildi ve sporcu, Djokovic ile aynı tesiste tutuldu.

Voracova, Djokovic'e benzer şekilde daha önce koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle aşı olmadığını belirtti, ancak Avustralya hükümeti geçirilen hastalığın aşısız seyahat için yeterli bir mazeret olmadığını söyledi.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal son günlerde yaşanan olayları bir "sirke" benzetti.

34 yaşındaki Djokovic, 17 Ocak'ta başlayan turnuvayı kazanırsa dünya tarihindeki en başarılı erkek tenisçi unvanına sahip olacak.

Djokovic'in şu anda Roger Federer ve Rafael Nada gibi 20 Grand Slam galibiyeti bulunuyor.

Profesyonel Tenisçiler Birliği: Novak Djokovic'in vizesi konusunda yaşanan anlaşmazlıkların etkileri her açıdan olumsuz oldu
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Togo Cumhuriyeti, ruh sağlığı, Grand Slam, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Profesyonel Tenisçiler Birliği: Novak Djokovic'in vizesi konusunda yaşanan anlaşmazlıkların etkileri her açıdan olumsuz oldu - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Profesyonel Tenisçiler Birliği: Novak Djokovic'in vizesi konusunda yaşanan anlaşmazlıkların etkileri her açıdan olumsuz oldu - Son Dakika
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