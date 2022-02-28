Putin 50 bin askeri gözden çıkardı! İngiliz istihbaratı iddia etti! - Son Dakika
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Putin 50 bin askeri gözden çıkardı! İngiliz istihbaratı iddia etti!

28.02.2022 08:36
Putin 50 bin askeri gözden çıkardı! İngiliz istihbaratı iddia etti!

İngiliz istihbaratından sızdırıldığı iddia edilen belgelere göre Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde 50 bin askeri gözden çıkardı. Belgede istihbarat yetkililerinin, halihazırda Rusya'nın 3 bin civarında asker kaybı olduğunu rapor ettiği görüldü

Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan habere göre İngiliz istihbaratı, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 50 bin askeri gözden çıkardığı bilgisine ulaştı.

Belgede istihbarat yetkililerinin, halihazırda Rusya'nın 3 bin civarında asker kaybı olduğunu rapor ettiği görüldü. Rusya Sağlık Bakanlığına ise "tıbbi acil durum" için hazır olunması talimatı verildiği bildirildi. Söz konusu talimat, Moskova'nın mevcut savaşta çok sayıda asker kaybına hazırlandığı ve saldırılarını artırmayı planladığı şeklinde yorumlandı.

ABD: MOSKOVA DİRENİŞ BEKLEMİYORDU

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi de Moskova'nın beklediğinden daha fazla direnişle karşı karşıya kaldığını, Rus kuvvetlerinin ezici üstünlüğüne rağmen düşündüğü ilerlemeyi kaydedemediğini ve ivmesinin bir kısmını kaybettiğini belirtti.

LOJİSTİK SIKINTISI DA BAŞLADI

İşgal girişiminin 5. gününde, Rusya için savaşın maliyetinin arttığı, cephede Ukrayna ordusunun ciddi mukavemetiyle karşılaşan ve kısa sürede çok sayıda kayıp veren Moskova'nın askeri lojistik anlamında da sıkıntıya girdiği, bazı tankların yakıt yokluğu nedeniyle yolda terk edildiği ifade ediliyor.

İNGİLTERE: BİRKAÇ YIL SÜREBİLİR

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının uzayabileceğini belirterek, "Bu birkaç yıl olabilir. Rusya'nın güçleri olduğunu biliyoruz ama Ukraynalılar cesur ve ülkelerini korumaya kararlılar" değerlendirmesinde bulundu.

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Son Dakika Dünya Putin 50 bin askeri gözden çıkardı! İngiliz istihbaratı iddia etti! - Son Dakika


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