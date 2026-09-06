Putin, Trump\'ın özel temsilcilerini Kremlin\'de kabul etti! Moskova\'ya 8. ziyaret

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüştüğünü bildirdi.

MOSKOVA'YA TAM 8 ZİYARET

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova'ya ziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu. Witkoff ve Kushner'ın Moskova'ya sekizinci ziyaretlerini yaptıklarını söyleyen Uşakov, ABD'li temsilcilerin Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiğini belirtti. Uşakov, görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü kaydederek, "Görüşmede Ukrayna krizinin çözümü ve diğer güncel konular ele alındı" dedi.

"PUTİN, TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ"

Putin'in görüşmede, ABD'nin Ukrayna konusunda ara buluculuk rolünü takdir ettiğini vurgulayan Uşakov, "Putin, Trump'a meselenin çözümüne yönelik girişimleri nedeniyle teşekkür etti. Rus tarafı, Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyon seyrinde oluşan durumla ilgili kapsamlı değerlendirmede bulundu. Krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği aktarıldı. Putin, Amerikalılarla meseleye siyasi diplomatik çözümlerin bulunmasına yönelik ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduğunu teyit etti. ABD'li temsilciler, Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçecek" ifadelerini kullandı.

"RUSYA VE ABD ARASINDA BÜYÜK PROJELER"

Uşakov, görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin de ele alındığına dikkat çekerek, "Ekonomik konular ile Rusya ve ABD arasında uygulanabilecek büyük projeler ayrıntılı şekilde konuşuldu" açıklamasını yaptı.