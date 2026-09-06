Putin, Trump'ın özel temsilcilerini Kremlin'de kabul etti! Moskova'ya 8. ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin, Trump'ın özel temsilcilerini Kremlin'de kabul etti! Moskova'ya 8. ziyaret

Putin, Trump\'ın özel temsilcilerini Kremlin\'de kabul etti! Moskova\'ya 8. ziyaret
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüştüğünü bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüştüğünü bildirdi.

MOSKOVA'YA TAM 8 ZİYARET

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova'ya ziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu. Witkoff ve Kushner'ın Moskova'ya sekizinci ziyaretlerini yaptıklarını söyleyen Uşakov, ABD'li temsilcilerin Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiğini belirtti. Uşakov, görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü kaydederek, "Görüşmede Ukrayna krizinin çözümü ve diğer güncel konular ele alındı" dedi.

"PUTİN, TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ"

Putin'in görüşmede, ABD'nin Ukrayna konusunda ara buluculuk rolünü takdir ettiğini vurgulayan Uşakov, "Putin, Trump'a meselenin çözümüne yönelik girişimleri nedeniyle teşekkür etti. Rus tarafı, Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyon seyrinde oluşan durumla ilgili kapsamlı değerlendirmede bulundu. Krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği aktarıldı. Putin, Amerikalılarla meseleye siyasi diplomatik çözümlerin bulunmasına yönelik ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduğunu teyit etti. ABD'li temsilciler, Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçecek" ifadelerini kullandı.

"RUSYA VE ABD ARASINDA BÜYÜK PROJELER"

Uşakov, görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin de ele alındığına dikkat çekerek, "Ekonomik konular ile Rusya ve ABD arasında uygulanabilecek büyük projeler ayrıntılı şekilde konuşuldu" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Vladimir Putin, Jared Kushner, Dış Politika, Yuriy Uşakov, Donald Trump, ABD Başkanı, Politika, Moskova, Kremlin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, Trump'ın özel temsilcilerini Kremlin'de kabul etti! Moskova'ya 8. ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları
Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı

10:22
“Hayırlı olsun“ paylaşımından aklama soruşturmasına Ruhsatsız alkol, sigortasız işçi, gizli ortaklık...
"Hayırlı olsun" paylaşımından aklama soruşturmasına! Ruhsatsız alkol, sigortasız işçi, gizli ortaklık...
10:07
ABD’nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir Türkiye için kritik pazartesi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi
09:42
Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası Şoray Uzun’dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
09:30
Televizyon dünyasını sarsan karar Ünlü sunucu idama mahkum edildi
Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi
09:18
Derbi sonrası kendini kaybetti Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı
08:46
Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu
Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı! Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 10:59:57. #7.13#
SON DAKİKA: Putin, Trump'ın özel temsilcilerini Kremlin'de kabul etti! Moskova'ya 8. ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement