Putin hijyen nedeniyle Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerin kendisine 22 metreden fazla yaklaşmamasını istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerin kendisine 22 metreden fazla yaklaşmamasını istedi. Hijyen kurallarını gerekçe göstererek salonun diğer ucundan konuşmasını gerçekleştiren Putin, daha sonra büyükelçilerin ellerini sıkmadan salondan ayrıldı.

BÜYÜKELÇİLERE 22 METRE UZAKTAN HİTAP ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerle diplomatik törende bir araya geldi. Rus bayraklarıyla süslenmiş devasa bir altın kapıdan geçerek salona gelen Putin, pandemi dönemini hatırlatan ilginç bir harekete imza attı. Putin, hijyen kurallarını gerekçe göstererek büyükelçilerin kendisine 22 metreden daha fazla yaklaşmamasını istedi. Putin, büyük salonun diğer ucunda konuşmasını yaparken, o anlarda büyükelçilerin bu durumdan hoşnut olmadıkları görüldü.

"BÜYÜKELÇİLERİ PUTİN'İN DUBLÖRÜ KARŞILADI"

Öte yandan Rusya'daki Telegram kanalları, Putin'in birkaç dublör kullandığını öne sürdü. Rusya'ya yeni atanan büyükelçilerin Putin'in dublörü tarafından karşılandığı iddia edildi. Tören bittikten sonra Putin, büyükelçilerini ellerini sıkmadan salondan ayrıldı.