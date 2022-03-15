Putin ile görüşme talebinin olup olmadığı sorusuna Kremlin Sözcüsü Peskov'dan net yanıt: Ukrayna ve ABD'den talep olmadı - Son Dakika

Kabine, bir ilkle Beştepe'de toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi konuları var

Rusya- Ukrayna savaşının 20. gününe girilirken iki ülke arasında barış zemini aranıyor. Bu kapsamda 4 defa müzakere masası kurulmasına rağmen sonuç çıkmadı.

ZELENSKİ'NİN GİRİŞİMİ OLDU MU?

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilerin her fırsatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masada görüşmek istediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin buna yönelik telefon görüşmesi de dahil bir girişimi olup olmadığı sorusu üzerine Ukrayna tarafının böyle bir girişiminin olmadığını ifade etti.

"BÖYLE BİR GİRİŞİM YOK"

Gazeteciler ayrıca, Batı medyasının önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'da temaslarda bulunacağını hatırlatarak, Putin ile Biden'ın görüşme ihtimali olup olmadığı sorusunu yöneltti. Böyle bir ihtimalin olmadığını belirten Peskov, "Hayır, böyle bir girişim yok" dedi.