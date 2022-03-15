Putin ile görüşme talebinin olup olmadığı sorusuna Kremlin Sözcüsü Peskov'dan net yanıt: Ukrayna ve ABD'den talep olmadı - Son Dakika
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Putin ile görüşme talebinin olup olmadığı sorusuna Kremlin Sözcüsü Peskov'dan net yanıt: Ukrayna ve ABD'den talep olmadı

15.03.2022 00:16

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik telefon görüşmesi de dahil bir girişimi olup olmadığı sorusu üzerine Ukrayna tarafının böyle bir girişiminin olmadığını ifade etti.

Rusya- Ukrayna savaşının 20. gününe girilirken iki ülke arasında barış zemini aranıyor. Bu kapsamda 4 defa müzakere masası kurulmasına rağmen sonuç çıkmadı.

ZELENSKİ'NİN GİRİŞİMİ OLDU MU?

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilerin her fırsatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masada görüşmek istediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin buna yönelik telefon görüşmesi de dahil bir girişimi olup olmadığı sorusu üzerine Ukrayna tarafının böyle bir girişiminin olmadığını ifade etti.

"BÖYLE BİR GİRİŞİM YOK"

Gazeteciler ayrıca, Batı medyasının önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'da temaslarda bulunacağını hatırlatarak, Putin ile Biden'ın görüşme ihtimali olup olmadığı sorusunu yöneltti. Böyle bir ihtimalin olmadığını belirten Peskov, "Hayır, böyle bir girişim yok" dedi.

Putin ile görüşme talebinin olup olmadığı sorusuna Kremlin Sözcüsü Peskov'dan net yanıt: Ukrayna ve ABD'den talep olmadı
YORUMLAR
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Kremlin Sözcüsü Peskov: '(Ukrayna) Tüm planlar, onaylanmış sürede tamamlanacak' Kremlin Sözcüsü Peskov: '(Ukrayna) Tüm planlar, onaylanmış sürede tamamlanacak' Ukrayna: Rusya ile bugün müzakereler yapılacak Ukrayna: Rusya ile bugün müzakereler yapılacak

Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Putin ile görüşme talebinin olup olmadığı sorusuna Kremlin Sözcüsü Peskov'dan net yanıt: Ukrayna ve ABD'den talep olmadı - Son Dakika


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