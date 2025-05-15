Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren "taht" diyaloğu: İkinci eş için - Son Dakika
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Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren "taht" diyaloğu: İkinci eş için

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen esprili diyalog gündem oldu. Putin, odadaki üç tahttan birinin Çar, diğerinin ise Çariçe için olduğunu dile getirdi. Üçüncü tahtın kimin olduğunu soran Putin'e Enver İbrahim, "İkinci eş için" yanıtını verdi. Diyalog salonda gülüşmelere neden oldu.

15.05.2025 15:47
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim, iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek için Kremlin'de bir araya geldi. Diplomatik basın toplantısı İbrahim Enver'in verdiği yanıtla esprili bir hal aldı.

"İKİNCİ EŞ İÇİN"

Putin, Malezya Başbakanı'na bulundukları salondaki üç tahtı işaret ederek üçüncü tahtın kimin için olduğunu sordu. Putin'in, "Burada 3 taht var. Biri Çar için, ikincisi Çariçe için. Peki üçüncü taht sizce kimin için?" sorusuna Enver İbrahim, "İkinci eş için" yanıtını verdi.

"İŞTE GERÇEK BİR MÜSLÜMAN CEVABI"

Putin'in aralarındaki diyaloğu basına aktarmasının ardından Enver İbrahim de gülümsemesini durduramadı. Salonda gülüşme sesleri yükselirken Putin, "İşte bu, gerçek bir Müslüman'ın cevabı." dedi.

ÜÇÜNCÜ TAHT ANNESİNE AİT

Enver İbrahim daha sonra gülümseyerek, "Benim sadece bir eşim var Sayın Başkan" dedi ve üçüncü tahtın annesine ait olduğunu açıkladı.

Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren "taht" diyaloğu: İkinci eş için

Vladimir Putin, Enver İbrahim, Diplomasi, Politika, Malezya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren 'taht' diyaloğu: İkinci eş için - Son Dakika

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