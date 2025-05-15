Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim, iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek için Kremlin'de bir araya geldi. Diplomatik basın toplantısı İbrahim Enver'in verdiği yanıtla esprili bir hal aldı.
Putin, Malezya Başbakanı'na bulundukları salondaki üç tahtı işaret ederek üçüncü tahtın kimin için olduğunu sordu. Putin'in, "Burada 3 taht var. Biri Çar için, ikincisi Çariçe için. Peki üçüncü taht sizce kimin için?" sorusuna Enver İbrahim, "İkinci eş için" yanıtını verdi.
Putin'in aralarındaki diyaloğu basına aktarmasının ardından Enver İbrahim de gülümsemesini durduramadı. Salonda gülüşme sesleri yükselirken Putin, "İşte bu, gerçek bir Müslüman'ın cevabı." dedi.
Enver İbrahim daha sonra gülümseyerek, "Benim sadece bir eşim var Sayın Başkan" dedi ve üçüncü tahtın annesine ait olduğunu açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren 'taht' diyaloğu: İkinci eş için - Son Dakika
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