Putin \'\'Yenilmez\'\' olarak tanıttığı nükleer füzesini, savaş konumuna getirdi

Rus ordusunun girdiği Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ederken Rusya'dan tüm dünyaya korku salacak bir hamle geldi. Rus lider Putin'in "Yenilmez" olarak adlandırdığı nükleer Sarmat füzeleri artık savaş durumuna geçti.

"SAVAŞ POZİSYONUNDA"

"Satan II" (Şeytan II) olarak bilinen uluslararası balistik füzelerin aktif hale getirildiğini, Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Yuri Borisov açıkladı. Borisov "Sarmat stratejik sistemi savaş pozisyonuna geçti" derken füzelerin yeriyle ilgili açıklama yapmadı.

EN UZUN MENZİLLİ KITALARARASI FÜZE

"Dünyanın en ölümcül füzesi" olarak nitelenen Şeytan II, 18 bin kilometre uzaklıkta bir hedefi vurabilme özelliğine sahip ve dünyanın en uzun menzilli kıtalararası balistik füzesi olduğu öne sürülüyor.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE AVRUPA'YI KANA BULAYABİLİR

Yaklaşık 208 ton ağırlığındaki füzeler, ilk kez 2017 yılında test edilmişti. Füzenin Avrupa'yı, hatta ABD'yi dakikalar içinde vurabileceği haberleri gündem yaratmıştı.