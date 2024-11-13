Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu

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Rusya-Ukrayna savaşının başlaması sonrasında İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtlığı ile bilinen ünlü şef ve yazar Alexei Zimin hayatını kaybetti.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Putin'e yönelik sert eleştirilerde bulunan 52 yaşındaki Zimin'in Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir otel odasında ölü bulunduğu belirtildi. Yetkililer, Zimin'in ölüm nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı. Zimin, yazdığı yeni bir kitabı tanıtmak için Belgrad'a gelmişti.

UKRAYNA SAVAŞINI VE KIRIM'IN İLHAKINI SERT ELEŞTİRMİŞTİ

Daha önce bir derginin Rusça yayınında genel yayın yönetmenliği de yapan Alexei Zimin, Ukrayna'daki savaşı ve Kırım'ın ilhak edilmesini sert bir şekilde eleştirmişti. Zimin'in Rusya'daki televizyon programı savaş karşıtı açıklamalarının ardından yayından kaldırılmıştı. Zimin, Mayıs 2022'de verdiği bir röportajda Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından restoranına taciz ve kundaklama tehditleri yapıldığını belirtmişti.