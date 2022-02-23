Putin: Rusya'nın çıkarlarına uygun olduğu sürece diyaloğa hazırız - Son Dakika
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Putin: Rusya'nın çıkarlarına uygun olduğu sürece diyaloğa hazırız

23.02.2022 09:59
Putin: Rusya'nın çıkarlarına uygun olduğu sürece diyaloğa hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatan Savunucuları Günü kapsamında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin diyalog ve diplomasiye, Rusya'nın çıkarlarına uyması ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması şartıyla her zaman açık olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatan Savunucuları Günü kapsamında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin diyalog ve diplomasiye, Rusya'nın çıkarlarına uyması ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması şartıyla her zaman açık olduğunu belirtti.

Vatan Savunucuları Günü kapsamında konuşma yapan Putin, "Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloğa, en karmaşık sorunlara diplomatik çözüm arayışlarına açıktır. Ama tekrar ediyorum: Rusya'nın çıkarları, vatandaşlarımızın güvenliği bizim için koşulsuzdur. Bu nedenle ordunun ve donanmanın etkinliğinin artırılması, en son teknoloji ile donatılması için geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"RUSYA'NIN ÇAĞRILARI CEVAPSIZ KALDI"

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin NATO'nun askeri faaliyetleri ve silah kontrol sistemlerinin gevşemesi gibi tehlikelere maruz kaldığını ifade ederek, "Uluslararası durumun ne kadar zor geliştiğini, silah kontrol sisteminin gevşetilmesi veya NATO bloğunun askeri faaliyetleri gibi mevcut zorluklarla hangi tehlikelerin lduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, Rusya'nın tüm ülkeleri güvenilir bir şekilde koruyacak, eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurma çağrıları cevapsız kaldı" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Putin: Rusya'nın çıkarlarına uygun olduğu sürece diyaloğa hazırız - Son Dakika


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