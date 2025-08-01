Putin, Suriye Dışişleri Bakanı\'nı kabul etti

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye-Rusya ilişkilerinin ele alındığı bildirildi. Putin ile görüşmesinden önce Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir araya gelen Şeybani, İsrail temsilcileriyle görüşmek üzere Moskova'dan Bakü'ye geçti.