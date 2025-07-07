Putin: Tek Kutuplu Düzen Geçmişte Kaldı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek kutuplu dünya düzeninin, yalnızca en zengin ülkelere hizmet ettiğini söyleyerek, "Bu artık geçmişte kalıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılarak açıklamalarda bulundu. Putin, tek kutuplu dünya düzeninin, yalnızca en zengin ülkelere hizmet ettiğini kaydederek, "Bu artık geçmişte kalıyor ve yerini daha adil çok kutuplu bir dünya alıyor" diye konuştu.

Ticari faaliyetlerdeki merkezlerin gelişen ülkelere kaydığını vurgulayan Putin, "Küresel ekonomik düzendeki değişim ivme kazanmaya devam ediyor. Liberal küreselleşme modeli artık hükmünü yitiriyor" ifadelerini kullandı.

Putin, BRICS ülkelerinin küresel ticarette yüzde 40 paya sahip olduğunu hatırlatarak, birlik ülkelerinin ekonomik büyüklüğünün de toplam 77 trilyon dolara ulaştığını bildirdi.