Putin, Trump\'a Tebrik Mesajı Gönderdi: Diyaloğa Açığız

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RUSYA Devlet Başkanı Putin, ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ı göreve başlaması nedeniyle tebrik ederek, "ABD'nin yeni yönetimiyle Ukrayna meselesi konusunda diyaloğa açığız" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Donald Trump'ı göreve başlaması nedeniyle tebrik ederek, "ABD'nin yeni yönetimiyle Ukrayna meselesi konusunda diyaloğa açığız. Burada en önemli unsur, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Meselenin çözümünde kısa süreli ateşkesin sağlanması, çatışmaların devam etmesi amacıyla askeri kuvvetlerin yeniden silahlandırılması için ara verilmesi söz konusu olamaz. Bu bölgede yaşayan tüm insanların, tüm halkların meşru çıkarlarına saygıya dayalı uzun vadeli barışın sağlanması gerekiyor" dedi.