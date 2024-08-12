Putin: Ukrayna ile barış görüşmesi mümkün değil - Son Dakika
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Dünya

Putin: Ukrayna ile barış görüşmesi mümkün değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki saldırıları nedeniyle barış görüşmesinin mümkün olmadığını belirtti. Putin, Ukrayna'nın sivil nüfusa yönelik saldırılar düzenlediğini ve nükleer santralleri hedef aldığını söyledi.

12.08.2024 17:15
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(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kursk bölgesinde 28 yerleşim yerini ele geçirmesinin ardından, Ukrayna'nın "sivil nüfusa yönelik saldırılar düzenlediği ve nükleer santralleri hedef aldığı sürece Ukrayna ile herhangi bir barış görüşmesinin mümkün olmayacak" dedi.

Vladimir Putin, Rus üst düzey yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Ukrayna'nın Kursk sınır bölgesine yönelik son askeri harekatına ve Zaporijya Nükleer Santraline insansız hava aracı (İHA) gerçekleştirdiği ileri sürülen saldırısını kınayan Putin, "Ukrayna'nın son eylemlerinin, iki devlet arasındaki çatışmaların çözümüne yönelik planları, Ukrayna'nın neden yeniden gözden geçirmeyi reddettiğini açıkça gösteriyor" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki olası müzakere konusuna değinen Putin, şunları söyledi:

"Görünüşe göre düşman, Batılı efendilerinin yardımına güvenerek... gelecekte müzakere pozisyonlarını iyileştirmeye çalışıyor. Ancak sivillere, sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenleyen ya da nükleer enerji tesislerini tehdit etmeye çalışanlarla müzakereden nasıl bahsedebiliriz?"

Putin, Kiev'in Kursk bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırının ana hedeflerinden birinin dikkatleri Rus güçlerinin son aylarda zemin kazandığı Donbass'tan alıp başka yöne çekmek olduğunu söyledi. Putin, Ukrayna'nın Kursk bölgesine saldırarak Rus halkının moralini bozmaya çalıştığını ancak tam tersi sonuçlar elde ettiğini söyledi ve orduya katılmak ve sınırı savunmak için gönüllü akışının arttığına dikkati çekti.

Moskava'nın ana hedefi, Ukrayna güçlerini Rusya topraklarından geri püskürtmek

Moskova'nın bu aşamadaki ana hedefi Ukrayna güçlerini Rusya topraklarından geri püskürtmek olduğunu vurgulayan Putin, "Düşman layık olduğu cevabı alacaktır. Tüm hedeflerimize şüphesiz ulaşacağız" dedi.

Ukrayna'nın Kursk Bölgesi'ne, çatışmanın başlamasından bu yana sınır ötesi saldırı başlattı. Ukrayna medyasında çıkan haberlerde, "bu saldırıya Kiev'in en donanımlı tugaylarından bazıları katıldığı" belirtildi.

Ukrayna güçleri, 28 yerleşim yerinin kontrollerine geçtiğini bildirirken, Rusya Savunma Bakanlığı, ilerlemenin durdurulduğunu açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Putin: Ukrayna ile barış görüşmesi mümkün değil - Son Dakika

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