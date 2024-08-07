Putin, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki saldırıya tepki gösterdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde yaptığı saldırı sonucu bölgede yaşayan sivil halka destek verilmesi talimatını verdiğini belirtti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı, hükümet üyeleriyle bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantının ilk gündem maddesi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı provokasyonun ardından Kursk bölgesindeki durumdu" denildi.

Putin, Kursk'taki gelişmelere ilişkin açıklamasında, "Kursk Bölgesi Vali Vekili ile yaptığım görüşmenin ardından çeşitli sivil kurumlara bu bölgede yaşayan insanlara gerekli yardımın sağlanması talimatını verdim. Hükümetten de bu konuyu derhal ele almasını istiyorum. Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov'u ilk aşamada bu çabaları koordine etmekle görevlendiriyorum" dedi.

"UKRAYNA, 300 ASKERLE SALDIRDI"

Rusya Savunma Bakanlığı, dün sabah Ukrayna'nın 300 asker, 11 tank ve 20'den fazla zırhlı araçla Rusya'nın Kursk bölgesindeki sınır birliklerinin mevzilerine saldırdığını duyurmuştu. Açılan karşı ateşte 6 tank, 2 piyade savaş aracı, 4 zırhlı personel taşıyıcı, 3 Kozak zırhlı savaş aracı ve bir mühendislik yıkım aracı dahil olmak üzere 16 adet Ukrayna zırhlı aracının imha edildiği belirtilmişti.