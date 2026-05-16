Putin ve Al Nahyan\'dan Telefon Görüşmesi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın telefonda görüştüğü bildirildi. Liderlerin görüşmede, Orta Doğu ve İran konusunu ele aldıkları belirtildi. Açıklamada, her iki tarafın tüm bölgesel devletlerin çıkarlarını gözeterek, uzlaşmaya dayalı barışçıl anlaşmalar geliştirmeyi amaçlayan siyasi ve diplomatik sürecin devam etmesinin önemini vurguladığı ifade edildi. Putin ve Al Nahyan'ın görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin siyasi, ticari ve ekonomik alanlardaki başarılı gelişiminden duydukları karşılıklı memnuniyeti dile getirdiği ve aktif ikili temasları sürdürme konusunda anlaştığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Putin'in, Ukrayna konusunda düzenli olarak sağladığı yardımlar için BAE'ye teşekkür ettiği de aktarıldı.