Putin ve Pezeşkiyan Suriye\'deki Gelişmeleri Değerlendirdi

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RUSYA Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın isteği üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Suriye'deki son durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, "Suriye'nin meşru yönetiminin, ülkede anayasal düzeni ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme yönündeki eylemlerine koşulsuz destek verildiği, Türkiye'nin katılımıyla Astana Formatı kapsamındaki girişimlerin koordine edilmesinin önemi vurgulandı" denildi.